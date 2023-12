Coinvolgere le persone, responsabilizzarle e andare incontro alle loro esigenze: la chiave per la competitività di Bristol Myers Squibb Italia

Articolo di Andrea Sermonti tratto dal numero di dicembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Bristol Myers Squibb è un’azienda biofarmaceutica globale impegnata in oncologia, ematologia, immunologia e cardiovascolare. In Italia dal 1946, conta più di 400 dipendenti, di cui il 60% donne e il 28% millennial. È stata inserita tra i migliori ambienti di lavoro dalle classifiche Best Workplaces Italia, Best Workplaces in Pharma e Biotechnology e Best Workplace Europe di Great Place to Work.

Inclusione, agilità e benessere sono temi chiave per un’organizzazione di successo. Andiamo a conoscere il punto di vista di Fedora Gasperini, da aprile human resources director di Bristol Myers Squibb Italia.

Qual è la prospettiva di Bms sul tema dell’inclusion & diversity?

Una cultura aziendale fondata sui valori dell’i&d influisce positivamente sulla capacità di fare innovazione e crea un ambiente che permette a ciascuno di sviluppare ed esprimere il proprio potenziale. In Bristol Myers Squibb si dà priorità all’i&d con un approccio integrato, non solo all’interno dell’organizzazione, ma anche nelle azioni a sostegno della comunità. È una questione di responsabilità sociale. Bms ha diversi gruppi interni che lavorano per favorire un ambiente di lavoro inclusivo, supportando la gender equity, la contaminazione inter-generazionale e i diritti della comunità Lgbtq+. I gruppi lavorano su attività di sensibilizzazione interna, ma, con un approccio olistico, supportano anche associazioni ed enti di volontariato, impegnandosi per avere un impatto positivo sulla comunità.

In ottica di people strategy, qual è la chiave per rimanere competitivi in un contesto in continua evoluzione?

È necessario gestire e guidare il cambiamento attraverso un’organizzazione agile e dinamica. È fondamentale responsabilizzare e motivare le persone, coinvolgendole sulle priorità aziendali. Per questo in Bms promuoviamo una cultura che vada oltre le gerarchie, a favore di una leadership circolante. In azienda le persone sono protagoniste del cambiamento e motori del successo, grazie a un processo di empowerment e di evoluzione delle competenze. A questo proposito abbiamo lanciato di recente due programmi – l’acceleration team e il field force evolution team – in cui colleghi di tutte le funzioni aziendali, sia di sede che di territorio, sono coinvolti su temi strategici per l’evoluzione dell’organizzazione.

Il tema del benessere oggi è sempre più centrale nelle aziende. Come lo affrontate in Bms?

Il benessere è un tema prioritario, da cui dipendono soddisfazione, motivazione ed energia delle persone. È un concetto legato al singolo, quindi diverso per ognuno. Per questo sensibilizziamo l’organizzazione e i manager sull’importanza del benessere e offriamo programmi dedicati che possano incontrare le diverse esigenze dei colleghi. In quest’ottica, il nostro programma Living Life Better offre soluzioni in vari ambiti: dalla salute fisica e mentale al benessere finanziario, fino al work-life balance. Alcuni esempi: un ampio piano di flexible benefits e di recognition, smart working, servizio posta, navetta, consulenze psicologiche, corsi per il benessere personale, palestra e bar aziendale. Essere un’azienda leader ci pone davanti a una grande responsabilità verso le nostre persone. Offrire loro valore nel lungo periodo è il nostro impegno, perché insieme contribuiamo a realizzare la nostra missione.

