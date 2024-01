Roma simbolo del turismo anche in inverno. È la meta preferita dagli italiani e la quarta a livello mondiale

“Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi”. Alberto Sordi aveva ragione e gli ultimi dati rilasciati da Booking.com lo confermano. Per le vacanze invernali, infatti, la Capitale si conferma come la meta preferita dai turisti italiani e la quarta più cercata a livello globale, oltre che l’unica città italiana presente in questa particolare top 10 realizzata dalla piattaforma. Ma andiamo con ordine.

Roma è la meta preferita dagli italiani

Partendo dal presupposto che i dati di Booking.com prendono a riferimento le sessioni di ricerca avvenute nel mese di novembre, con date di check-in tra 01-12-2023 e 29-02-2023, Roma risulta essere la città più cercata dagli italiani a livello globale. Seguita poi da Napoli, Milano e Firenze. Quinta Parigi, che precede Londra.

Roma Napoli Milano Firenze Parigi Londra Torino Vienna Barcellona Bologna

L’unica città italiana nella top 10 mondiale

Guardando alle 10 città più cercate a livello mondiale, è sempre Roma a guadagnarsi i riflettori. Secondo Booking.com, oltre a essere la quarta meta più cercata a livello globale, è anche l’unica città italiana presente in questa particolare classifica, precedendo Madrid, New York e Barcellona, tanto per citarne alcune.

Londra Parigi Tokyo Roma Madrid New York Barcellona Amsterdam Bangkok Dubai

Le nazionalità dei viaggiatori

Se gli italiani si confermano al primo posto tra i viaggiatori che hanno cercato un alloggio nel nostro Paese, a completare il podio troviamo i tedeschi e gli spagnoli. Subito dietro i francesi.

Italia Germania Spagna Francia Polonia Regno Unito USA Svizzera Grecia Paesi Bassi

