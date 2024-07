La classifica delle migliori 30 città da visitare a piedi: Firenze prima al mondo

Camminare previene molti problemi di salute e non a caso è una delle attività più consigliate dai professionisti di tutto il mondo per ridurre il rischio di diabete, ictus, malattie cardiovascolari, oltre a favorire una migliore salute mentale.

Ma camminare non aiuta a prevenire solo i problemi di salute. Il World Economic Forum mostra una relazione positiva tra una buona infrastruttura percorribile a piedi e l’economia di un Paese. Una città a misura di pedone, infatti, aumenta il valore di terreni rendendoli più desiderabili da privati ed aziende. Ma non solo. Un territorio percorribile favorisce una buona qualità dell’aria con poche auto che percorrono le sue strade.

Ma quali sono le città più percorribili al mondo? Insider Monkey ha provato a fare un elenco dei luoghi perfetti per i viaggiatori. Per stilare la classifica, il sito di investimenti ha preso come riferimento i punteggi di percorribilità a piedi delle città provenienti da Tourlane e WalkScore, calcolando le distanze tra le principali attrazioni turistiche, oltre ad analizzare i dati di IQAir e gli indici di sicurezza di Numbeo.

L’Italia occupa il primo posto con Firenze (unica città del nostro Paese), culla del Rinascimento che incanta ogni anno migliaia di turisti per i suoi capolavori artistici e architettonici: “La percorribilità a piedi di Firenze si insinua nel suo centro storico, dove strette stradine conducono a monumenti come il Duomo e Ponte Vecchio”, secondo gli autori del rapporto.

L’Europa domina la classifica con cinque città nelle prime cinque posizioni (Firenze, Riga, Amburgo, Porto e Madrid). Stati Uniti, Regno Unito e Canada sono presenti con tre città ciascuna, l’Australia ne conta due, una per Asia e Medio Oriente.

Firenze in testa alla classifica

Insider Monkey la definisce una città che “dà priorità alla pulizia, evidente nelle sue piazze ben tenute e sulle rive del fiume Arno”. Stiamo parlando di Firenze, al primo posto delle città più percorribili, famosa in tutto il mondo per la sua storia rinascimentale e la sua architettura. Qui si trovano alcuni dei monumenti e dei musei più famosi al mondo, come la Galleria degli Uffizi e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, a poca distanza l’uno dall’altro e facilmente raggiungibili a piedi.

Al secondo posto si piazza Riga, situata sul Mar Baltico e un luogo perfetto per i pedoni. Il rapporto consiglia di vedere luoghi come la Città Vecchia e il quartiere di Vecrīg, patrimonio dell’Unesco, che descrive come “il centro storico di Riga”. Sul gradino più basso del podio troviamo Amburgo, città caratterizzata da un efficiente trasporto pubblico e numerosi siti culturali, come l’Hamburg Dungeon e il Miniatur Wunderland, situati a pochi km di distanza.

Fuori dalla top three c’è Porto, tra le città più importanti del Portogallo, in una posizione costiera che influisce sull’ottima qualità dell’aria, come evidenzia il rapporto. Qui si trovano monumenti come il ponte Dom Luís I e la Livraria Lello, parchi ben tenuti e strade pulite che migliorano la percorribilità a piedi.

Chiude la top five Madrid, città con una percorribilità evidente soprattutto “nelle zone centrali come la Puerta del Sol e il Parco del Retiro, entrambi monumenti storici”, secondo gli autori di Insider Monkey.

Le altre città nella top ten

Uscendo fuori dalla top five troviamo Edimburgo, nota per i suoi parchi puliti e i monumenti storici. Qui troviamo tra le principali attrazioni il National Museum of Scotland e il Castello di Edimburgo.

Una posizione più in basso si trova la capitale dell’Estonia, Tallinn, ideale da girare a piedi per via della sua pianta compatta, come rivela il rapporto. Città dal fascino medievale, attrazioni come Freedom Square e il Municipio di Tallinn offrono un ricco mix di tradizione e cultura. Scendendo di una posizione troviamo Stoccolma, città con una delle migliori qualità dell’aria al mondo per i pedoni.

Un luogo facile da esplorare, in quanto le principali attrazioni, come il Palazzo Reale e il Museo Vasa, si trovano tutte nel raggio di 3km. Una situazione simile a quella di Sydney, dove i monumenti sono molto vicini tra di loro. Una città caratterizzata da “una pulizia notevole, anche sulle spiagge e negli spazi pubblici”, a cui si aggiunge un efficiente sistema di trasporto pubblico. Chiude la top ten Boston, città “con una discreta qualità dell’aria e una brezza del porto”. La vicinanza delle attrazioni, i parchi curati e il suo fascino storico la rendono una città altamente percorribile.

La classifica completa

1. Firenze, Italia

2. Riga, Lettonia

3. Amburgo, Germania

4. Porto, Portogallo

5. Madrid, Spagna

6. Edimburgo, Scozia, Regno Unito

7. Tallinn, Estonia

8. Stoccolma, Svezia

9. Sydney, Australia

10. Boston, Massachusetts

11. Amsterdam, Paesi Bassi

12. Liverpool, Inghilterra, Regno Unito

13. Bordeaux, Francia

14. Copenaghen, Danimarca

15. Istanbul, Turchia

16. Melbourne, Australia

17. Praga, Repubblica Ceca

18. Budapest, Ungheria

19. Vancouver, Canada

20. Bristol, Inghilterra, Regno Unito

21. Reykjavik, Islanda

22. Monaco di Baviera, Germania

23. Città di Jersey, New Jersey

24. Lisbona, Portogallo

25. Città di New York

26. Shanghai, Cina

27. Vienna, Austria

28. Toronto, Canada

29. Montréal, Canada

30. Dubai, Emirati Arabi Uniti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .