Il fondo Cvc acquisisce La Piadineria per oltre 300 milioni di euro

Come rivelato dal Sole24Ore, il fondo britannico Cvc Capital Partners ha acquisito il 100% della catena di ristorazione La Piadineria. L’accordo sarà ufficializzato nei prossimi giorni.

La Piadineria lascia così il portafoglio della società di private equity Permira, che in Italia possiede la quota di maggioranza di Golden Goose (che a breve dovrebbe sbarcare in Borsa Italiana), di Kedrion e recentemente del Gruppo Florence, la principale piattaforma industriale italiana dedicata all’industria del lusso di alta gamma.

Come evidenziato dal quotidiano economico, l’obiettivo dell’acquisto è sviluppare ulteriormente l’azienda, sia attraverso la crescita organica sia mediante acquisizioni, anche a livello internazionale, con l’intento di creare un polo nel settore della ristorazione veloce, considerato altamente frammentato.

La cifra dell’accordo

Secondo quanto evidenziato, l’accordo valuterebbe La Piadineria oltre i 300 milioni di euro. D’altronde, Permira aveva acquisito il controllo di La Piadineria tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 per una cifra di 250 milioni di euro. In precedenza, dal 2015, la catena era controllata dal fondo Idea Taste of Italy, gestito da Dea Capital Alternative Funds sgr (società del gruppo De Agostini). Inoltre, secondo il Sole, nonostante le chiusure dovute al lockdown durante la pandemia, il giro d’affari di La Piadineria, affiancata da Permira, è triplicato negli ultimi anni. Nel 2023, si prevede un fatturato del gruppo superiore ai 200 milioni di euro, con oltre 300 ristoranti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

