Vodafone-Microsoft, accordo da 1,5 miliardi di dollari sull’intelligenza artificiale

Vodafone ha chiuso un accordo strategico di dieci anni con Microsoft dal valore di 1,5 miliardi di dollari. La partnership servirà a offrire piattaforme digitali su scala a oltre 300 milioni di aziende, organizzazioni del settore pubblico e consumatori in Europa e Africa.

“L’intelligenza artificiale generativa sta davvero cambiando il gioco per quanto riguarda le opportunità di costruire nuovi servizi e nuove funzionalità”, ha dichiarato il chief technology officer di Vodafone, Scott Petty. Questo significa che Vodafone può “lanciare un’intera serie di nuove applicazioni, dal servizio clienti all’aiuto per rispondere meglio alle richieste di finanziamento, fino a rendere i nostri ingegneri software più efficaci e produttivi”.

L’accordo Vodafone-Microsoft

Come si legge in una nota, l’investimento permetterà a Vodafone di utilizzare le tecnologie di Microsoft legate all’intelligenza artificiale per trasformare l’esperienza del cliente finale.

L’accordo prevede l’utilizzo della tecnologia OpenAI in esecuzione su Azure per migliorare le operazioni di assistenza clienti, tra cui il suo chatbot dedicato ai consumatori. Copilot, l’ultimo assistente intelligente lanciato da Microsoft, potrà inoltre essere utilizzato da tutti i dipendenti dell’azienda britannica.

Dall’IA al cloud

Vodafone investirà in servizi cloud focalizzati sul cliente sviluppati in collaborazione con Microsoft. La multinazionale statunitense utilizzerà i servizi di connettività fissa e mobile dell’azienda britannica, oltre a investire una somma non rivelata nella divisione internet of things di Vodafone, che diventerà un’attività separata e autonoma entro aprile 2024.

“Questa nuova generazione di intelligenza artificiale sbloccherà nuove enormi opportunità per ogni organizzazione e ogni settore in tutto il mondo”, ha affermato Satya Nadella, presidente e ceo di Microsoft. “Siamo lieti di applicare assieme a Vodafone la più recente tecnologia cloud e IA per migliorare l’esperienza del cliente di centinaia di milioni di persone e aziende in Africa ed Europa, creare nuovi prodotti e servizi e accelerare la transizione dell’azienda al cloud”.

“Oggi Vodafone ha assunto un impegno coraggioso per il futuro digitale di Europa e Africa”, ha dichiarato l’ad del Gruppo Vodafone, Margherita Della Valle. “Questa partnership accelererà la trasformazione digitale dei nostri clienti aziendali, in particolare di piccole e medie dimensioni, e migliorerà la qualità dell’esperienza del cliente per i consumatori”.

