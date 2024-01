Quest’azienda biotech che preserva la vita nel mare ha ricevuto un finanziamento di 602.000 euro

Buone notizie per la salvaguardia del Pianeta. Invitalia ha approvato il contributo per finanziare l’ampliamento dell’attività tecnica e commerciale di Ittinsect, avvicinando l’azienda biotech alla produzione su scala industriale di proteine 100% derivanti da economia circolare.

I co-founder Alessandro Romano e Andrea d’Addazio

Ittinsect è una startup co-fondata da Alessandro Romano e Andrea d’Addazio, che ha la missione di contrastare il fenomeno di impoverimento dei mari dovuto alla pesca selvaggia, decidendo di produrre una farina sostenibile destinata all’itticoltura.

Già precedentemente selezionata per il programma ZERO, l’acceleratore italiano cleantech della rete Nazionale Acceleratori di CDP Cassa Depositi e Prestiti e startup di portfolio di Lventure Group, Ittinsect utilizzerà i 602mila euro del finanziamento per realizzare parte del primo impianto produttivo che permetterà di fornire ai propri clienti 2.500 tonnellate di proteine sostenibili all’anno.

A cosa servirà il finanziamento

Questo impianto darà prova del vantaggio economico, oltre che tecnico, dei prodotti Ittinsect in vista della costruzione di uno stabilimento industriale di larga scala, si apprende da una nota ufficiale. Lo scaleup, favorirà l’assunzione di personale specializzato e la registrazione di nuovi brevetti per consolidare la competitività di mercato già acquisita.

“Siamo onorati di ricevere questo finanziamento”, ha detto il ceo Alessandro Romano. “Avevamo già riscontrato la stima e il sostegno della Regione Lazio nella fase pre-seed del progetto. Ottenere il finanziamento Invitalia conferma che l’interesse da parte della Regione si trasforma in interesse nazionale. Il nostro obiettivo ora è continuare a impegnarci per essere riconosciuti sempre di più anche su scala internazionale.”

Qualche info su Ittinsect

Ittinsect è l’azienda biotech che ha sviluppato l’alternativa sostenibile al mangime per l’acquacoltura. Ittinsect produce mangimi estraendo proteine ad alto valore aggiunto, attraverso il trattamento biotecnologico di ingredienti alternativi come insetti e sottoprodotti agricoli. I processi produttivi sono 100% in linea con i principi di economia circolare.

Con Ittinsect non è più necessario pescare pesce dal mare per produrre mangimi. La missione è sostenere gli itticoltori nella produzione di un pesce a impatto zero sull’ambiente marino. Nel 2023, il fondatore di Ittinsect è stato inserito nella classifica europea dei 30 under 30 nella categoria Social Impact.

