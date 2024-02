Volkswagen apre un laboratorio per l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale sta ormai diventando centrale nei progetti delle aziende di tutto il mondo. Uno dei settori che più vuole cogliere le nuove opportunità derivanti dall’utilizzo dell’IA è senza dubbio l’automotive. Volkswagen, per esempio, ha istituito un “AI Lab”. Si tratterà di un incubatore per sviluppare “nuove applicazioni di infotainment e navigazione, riconoscimento vocale ad alta prestazione, funzioni estese del veicolo e l’integrazione profonda di ecosistemi digitali nell’auto”. L’obiettivo? “Portare considerevoli vantaggi ai clienti, migliorando l’esperienza a bordo dei veicoli”.

LEGGI ANCHE:

Rischi ma anche opportunità: quali sono i nuovi lavori che stanno nascendo con l’IA

Aspetti principali

Volkswagen punta a portare prodotti di intelligenza artificiale nel veicolo e nell’ambiente veicolo.

Come si legge in una nota diffusa dal Gruppo, Volkswagen si impegna a integrare continuamente nuovi prodotti digitali con intelligenza artificiale nei suoi veicoli e a offrire ai clienti un valore aggiunto che va oltre le loro auto.

AI Lab non produrrà modelli di produzione , ma fungerà da incubatore per il Gruppo Volkswagen. Il nuovo laboratorio svilupperà quindi concetti altamente promettenti per produrre prototipi iniziali.

, ma fungerà da incubatore per il Gruppo Volkswagen. Il nuovo laboratorio svilupperà quindi concetti altamente promettenti per produrre iniziali. AI Lab avrà un team di esperti di intelligenza artificiale e lavorerà a stretto contatto con tutte i brand del gruppo.

Sviluppo e implementazione

Come si legge nella nota, “il Gruppo Volkswagen intende semplificare la collaborazione con le aziende tecnologiche al fine di sfruttare al massimo il potenziale innovativo e la dinamicità del settore dell’IA. L’obiettivo è sviluppare rapidamente prototipi digitali e trasferirli alle marche del Gruppo per l’implementazione”. Tra gli altri elementi, Volkswagen vede un notevole potenziale nel riconoscimento vocale ad alta prestazione e nei servizi che collegano gli ambienti digitali degli utenti al veicolo. Altre funzioni saranno altrettanto importanti. Si parla per esempio di cicli di ricarica ottimizzati dall’IA per i veicoli elettrici e manutenzione predittiva.

Le parole del ceo

“Vogliamo offrire ai nostri clienti un valore aggiunto autentico con l’intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo è collegare ecosistemi digitali esterni al veicolo, creando un’esperienza di prodotto ancora migliore”, ha commentato Oliver Blume, ceo del Gruppo Volkswagen e Porsche AG. “La collaborazione con aziende tecnologiche è di importanza cruciale per noi. In futuro, intendiamo semplificare la cooperazione in termini organizzativi e culturali”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .