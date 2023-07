Bcode e ClubDeal Digital insieme per una nuova infrastruttura tecnologica basata sulla blockchain

Il decreto fintech

Al via partnership tra, primo ecosistema digitale per gli investimenti in private asset, e, start-up e spin off del Polimi specializzata in blockchain e digitalizzazione degli asset finanziari . L’intesa mira a creare un’infrastruttura tecnologica basata sulla blockchain per agevolare l’emissione, la negoziazione e la scritturazione di strumenti finanziari tokenizzati.

La partnership è nata nell’ambito del decreto fintech, che “rappresenta un’occasione senza precedenti per soddisfare l’esigenza di raccolta di nuovi capitali da parte delle aziende italiane”, dice Roberto Ferrari, presidente e ceo di ClubDeal Digital.

Il decreto regola la tokenizzazione degli asset aziendali, grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain, e getta le basi per un nuovo mercato finanziario. Questo andrà a beneficio sia degli investitori del mondo private asset, che potranno diversificare gli investimenti in economia reale, sia delle imprese, che avranno la possibilità di raccogliere capitali in modo più semplice ed economico. “Occorre creare canali che consentano effettivamente alle aziende di emettere questi nuovi strumenti finanziari digitali e agli investitori di accedervi”, continua Ferrari.

La partnership tra Bcode e ClubDeal Digital

“La nostra piattaforma di tokenizzazione Web3 Distributed Ledger Technology, dal software-as-a-service no crypto & ready-to-use al Wallet Bcode per la custodia di token ed NFT, consente alle aziende la creazione e gestione di dati digitali on chain garantiti da asset su blockchain, per l’emissione di prodotti finanziari e token aziendali”, aggiunge Andrea Ciliberti, CEO di Bcode.

“La tecnologia blockchain permette uno scambio di dati e di valore in maniera trasparente, fidata e dimostrabile, anche grazie agli smart contracts: contratti eseguibili (in termini informatici) i cui termini e condizioni, per compratori e venditori, sono direttamente stabiliti nelle righe di codice che lo rappresentano. La partnership con ClubDeal Digital, che fornirà consulenza ai clienti sulla conformità normativa, la sicurezza delle transazioni e la gestione dei processi amministrativi legati agli investimenti in strumenti finanziari digitali, nasce per offrire al mercato una soluzione completa e affidabile che si occupi di ogni aspetto, da quello tecnologico (Bcode) a quello strategico e burocratico”.

