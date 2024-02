Meta ha registrato il suo trimestre (e anno) più redditizio di sempre

Meta ha appena registrato il suo trimestre (e anno) più redditizio di sempre. Lo ha rivelato la società madre di Facebook nel suo report sugli utili del quarto trimestre. Un’impresa impressionante considerando che dalle difficoltà del 2022 le azioni della società hanno messo a segno una corsa record negli ultimi mesi, (anche se rimangono le cicatrici della svolta nel metaverso del miliardario ceo Mark Zuckerberg).

Fatti principali

Secondo FactSet, l’utile per azione di Meta di 5,33 dollari nel quarto trimestre e l’utile per azione di 14,87 dollari per l’intero anno sono stati i più alti mai registrati dalla società, battendo le rispettive stime degli analisti a 4,82 dollari e 14,81 dollari.

nel quarto trimestre e l’utile per azione di per l’intero anno sono stati i più alti mai registrati dalla società, battendo le rispettive stime degli analisti a 4,82 dollari e 14,81 dollari. La ragione dell’alto utile sono i massicci riacquisti di azioni proprie di Meta: l’utile netto della società di 39,1 miliardi di dollari nel 2023 è stato inferiore al record di 39,4 miliardi di dollari del 2021, ma segna comunque una rapida inversione di tendenza rispetto al doloroso 2022 di Meta. L’utile per azione della società è cresciuto del 203% su base annua nel periodo di tre mesi terminato il mese scorso.

nel 2023 è stato inferiore al record di 39,4 miliardi di dollari del 2021, ma segna comunque una rapida inversione di tendenza rispetto al doloroso 2022 di Meta. L’utile per azione della società è cresciuto del 203% su base annua nel periodo di tre mesi terminato il mese scorso. Anche la crescita dei ricavi di Meta è stata forte. Per il quarto trimestre sono cresciuti del 25% raggiungendo la cifra record di 40,1 miliardi di dollari, rispetto alle previsioni di 39,1 miliardi di dollari. Quelli dell’intero anno hanno raggiunto la cifra record di 134,9 miliardi di dollari.

rispetto alle previsioni di 39,1 miliardi di dollari. Quelli dell’intero anno hanno raggiunto la cifra record di Le azioni di Meta sono aumentate di oltre il 10% poco dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili, quando la società ha annunciato altri 50 miliardi di dollari di riacquisti di azioni proprie. Inoltre, ha svelato il suo dividendo in contanti inaugurale di 0,50 dollari per azione, da pagare il 26 marzo.

poco dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili, quando la società ha annunciato Inoltre, ha svelato il suo dividendo in contanti inaugurale di 0,50 dollari per azione, da pagare il 26 marzo. Il prezzo delle azioni after-hours di Meta, pari a circa 440 dollari, implica un valore di mercato record per la società di circa 1.100 miliardi di dollari.

A margine

Nonostante la ripresa, i dati finanziari di Meta includono ancora i fantasmi del brutto periodo 2021-2022 dell’azienda, quando le sue azioni crollarono di oltre il 75% mentre Zuckerberg pubblicizzava la spinta della sua azienda verso la realtà aumentata e virtuale. Il segmento Reality Labs di Meta, che comprende le sue attività nel metaverso guidate dal visore Oculus, ha perso 4,6 miliardi di dollari lo scorso trimestre, una perdita operativa più ampia del 7% rispetto al quarto trimestre del 2022. Il segmento della realtà aumentata e virtuale ha registrato una perdita di 16,1 miliardi di dollari nel 2023, peggiore dei 13,7 dollari miliardi di perdite del 2022 e confrontandolo negativamente con l’utile operativo di 62,8 miliardi di dollari della divisione social media di Meta.

Contrarian

Wall Street sta in gran parte credendo nella visione di Zuckerberg per Meta anche se i Reality Labs perdono denaro. In una recente nota ai clienti, l’analista di JPMorgan Doug Anmuth ha spiegato che sarebbe un vantaggio per Meta se potesse “semplicemente perdere meno soldi” nel metaverso. Justin Post della Bank of America ha notato che il rapporto prezzo/utili delle azioni di Meta, escludendo Reality Labs, è di gran lunga inferiore a quello dell’indice S&P 500, il che rappresenta una “valutazione di base interessante” per Meta. Sia Anmuth che Post hanno rating di acquisto per le azioni Meta, così come l’81% degli analisti monitorati da FactSet.

Sullo sfondo

Le azioni di Meta sono aumentate di oltre il 300% da quando hanno toccato il fondo nel novembre 2022, superando tutti i titoli quotati sull’S&P. Meta non è da meno nell’intelligenza artificiale: il suo modello di intelligenza artificiale generativa “Llama” compete con quelli di OpenAI (sostenuti da Microsoft) e di Google. Secondo quanto riferito sta promuovendo l’uso dei propri chip semiconduttori per alimentare i suoi sistemi di intelligenza artificiale, una soluzione progettata per ridurre la dipendenza di Meta dal leader del mercato dei chip AI Nvidia. “L’intelligenza artificiale andrà ovunque”, ha detto Zuckerberg a Forbes questo autunno.

La valutazione di Forbes

Zuckerberg è la quinta persona più ricca del mondo con un patrimonio netto di circa 140 miliardi di dollari, secondo le stime di Forbes, grazie in gran parte alla sua partecipazione del 13% in Meta.

