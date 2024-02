Apple sfida Samsung: cosa sappiamo del nuovo iPhone pieghevole che potrebbe arrivare nel 2026

A poche settimane dal lancio di Apple Vision Pro ovvero il visore per la realtà mista di Apple rilasciato negli Stati Uniti lo scorso 2 febbraio, si ritorna ancora una volta a parlare di iPhone ma di presunti modelli che, purtroppo, non potremo maneggiare già dai prossimi mesi.

Due prototipi in fase di sviluppo per Apple

Sull’argomento è un articolo pubblicato recentemente da The Information ad anticipare che la società di Cupertino starebbe puntando la sua attenzione su un iPhone pieghevole dotato di design a conchiglia proprio come il Samsung Galaxy Z Flip.

Secondo la fonte, sarebbero due i prototipi in fase di sviluppo iniziale mentre la produzione di massa potrebbe avviarsi entro il prossimo anno per un eventuale lancio ufficiale nel corso del 2026.

Un produttore asiatico, invece, si occuperebbe della fornitura delle componenti necessarie per la realizzazione dei dispositivi presumibilmente in diverse versioni e dimensioni.

I primi tentativi già nel 2018

Non è la prima volta che si vocifera riguardo il melafonino foldable, infatti, già nel 2018 ci sarebbero stati i primi tentativi per progettare un modello pieghevole con uno schermo posizionato esternamente a telefono richiuso, ma questo design avrebbe evidenziato alcuni problemi di durabilità e resistenza.

Oltre a ciò, le limitazioni sulla batteria e le tecnologie adottate dai display avrebbero impedito il raggiungimento di un buon compromesso tra prestazioni e dimensioni rendendo difficile la realizzazione di un dispositivo più sottile, quando chiuso, rispetto ai modelli già in commercio.

Il progetto dell’iPad mini

Tuttavia, è sempre la fonte a sostenere che il progetto sarebbe stato messo da parte successivamente, nel 2020, per puntare alla realizzazione di un iPad mini dotato di schermo pieghevole da 8 pollici che però, ad oggi non è stato ancora rilasciato: gli ingegneri, infatti, starebbero sviluppando una cerniera sottile che possa ridurre la piega che solitamente si genera al centro dello schermo per restituire al dispositivo una forma assolutamente piatta quando aperto.

Tutto assolutamente interessante ma, ovviamente, è importante precisare che sebbene ci siano più indiscrezioni a riguardo, a oggi non vi è alcuna ufficialità in merito al lancio di un iPhone o iPad con tali caratteristiche.

