Ferrero sfonda i 17 miliardi di euro di fatturato. In crescita i dipendenti e gli stabilimenti in tutto il mondo

Continua la crescita inarrestabile del gruppo Ferrero. Come dichiarato in una nota ufficiale, la società ha chiuso l’esercizio 2022/2023 (archiviato il 31 agosto 2023) con un fatturato consolidato di 17 miliardi di euro, in aumento del 20,7% rispetto ai 14 miliardi di euro registrati durante l’anno precedente.

I numeri di Ferrero

Oggi, il gruppo Ferrero ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2022/2023 (chiuso il 31 agosto 2023), facendo registrare un fatturato consolidato di 17 miliardi di euro, in aumento del 2 0,7% rispetto ai 14 miliardi di euro registrati durante il periodo 2021/2022, proseguendo così la strategia di crescita guidata dal presidente esecutivo, Giovanni Ferrero, ed eseguita dal ceo Lapo Civiletti.

Come evidenziato in una nota ufficiale, l’aumento è stato dettato “ sia dalla crescita organica che dalle acquisizioni” realizzate durante l’esercizio.

A fine gennaio 2023, Ferraro ha completato l’acquisizione di Wells Enterprises Inc (che include brand come Blue Bunny, Blue Ribbon Classics, Bomb Pop e Halo Top), con l’obiettivo di espandere le proprie attività in Nord America e nella categoria del gelato. L’accordo, peraltro, comprendeva anche quattro stabilimenti produttivi statunitensi, situati negli stati di Iowa, Nevada e New York.

A fine marzo 2023, ha inoltre finalizzato l’acquisizione di Fresystem, azienda italiana a conduzione familiare che produce prodotti da forno surgelati. Operazione che “rientra nei piani strategici di crescita di Ferrero e segue il lancio dei Nutella Muffins, prodotti da Fresystem già dal 2021”, ha aggiunto la società.

In crescita anche il numero degli gli stabilimenti produttivi Ferrero distribuiti in tutto il mondo: al 31 agosto 2023 erano 37, rispetto ai 32 dell’anno precedente.

I dipendenti

Come evidenziato dalla società, in un solo anno la forza lavoro globale del gruppo è aumentata di quasi 6mila persone. Passando da 41.441 a 47.212. “Siamo lieti di poter di poter raccontare un momento di forte crescita, nonostante le sfide economiche e geopolitiche, con le continue pressioni inflazionistiche che rimangono un elemento presente in tutto il mondo. Oltre alla crescita dei ricavi, anche la forza lavoro globale è cresciuta di oltre 5.000 persone, a testimonianza della visione a lungo termine della nostra strategia aziendale”. ha affermato Daniel Martinez Carretero, chief financial officer del gruppo. Peraltro, anche nel 2023, Ferrero è stata identificata da The RepTrak Company come l’azienda con la migliore reputazione in Italia, oltre ad essere al primo posto come Best ESG Company, l’indice che misura la percezione delle aziende più attente alla sostenibilità.

In cifre

Secondo Forbes, Giovanni Ferrero è l’uomo più ricco d’Italia con un patrimonio di 39,2 miliardi di dollari.

