Giovanni Ferrero è il secondo miliardario più ricco del food & beverage

Giovanni Ferrero è il secondo miliardario più ricco dell’industria del cibo e delle bevande. In base ai calcoli di Forbes, l’imprenditore piemontese dei dolci ha un patrimonio di 43,5 miliardi di dollari, inferiore solo a quello di Zhong Shanshan, il magnate cinese dell’acqua minerale (61,3 miliardi). Sul podio anche Mark Mateschitz, figlio di Dietrich, fondatore di Red Bull, con 39,3 miliardi.

I miliardari del food & beverage sono in tutto 207. Il totale dei loro patrimoni è di 992,8 miliardi di dollari.

Il podio

Zhong comanda da anni la classifica dei più ricchi del food & beverage e quella dei miliardari cinesi. Deve gran parte della sua fortuna a Nongfu Spring, l’azienda di acqua minerale e bevande che ha fondato nel 1996. Controlla anche Wantai Biological, che produce test rapidi per malattie infettive, tra cui il Covid.

Ferrero ha un patrimonio quasi identico a quello di aprile, quando Forbes ha pubblicato la classifica annuale dei miliardari (era 43,8 miliardi, il più alto che gli fosse mai stato attribuito). Il suo gruppo ha chiuso il 2023 con ricavi record, oltre i 17 miliardi di euro.

Mateschitz ha ereditato il 49% di Red Bull alla morte del padre, nell’ottobre 2022. Si è dimesso allora dal ruolo di head of organics per concentrarsi su quello di azionista. Nel 2023 il gruppo ha superato i 10 miliardi di euro di fatturato e ha venduto 12,1 miliardi di lattine di Red Bull.

La top 10

Al quarto posto, appaiati a 38,8 miliardi, ci sono Jacqueline e John Mars, due dei tre fratelli che hanno ereditato l’impero delle merendine fondato dal nonno Frank (l’altro fratello, Forrest, è morto nel 2016). Il gruppo, che comprende marchi di dolci come Snickers, Twix, m&m’s e Bounty, oltre allo stesso Mars, produce anche riso, sughi e cibo per animali.

Il sesto in classifica, con 24,9 miliardi, è Emmanuel Besnier, amministratore delegato e principale azionista di Lactalis, il primo gruppo lattiero-caseario del mondo. La società possiede marchi come Galbani e Parmalat e ha chiuso il 2023 con un fatturato di 29,5 miliardi di euro. Per la sua riservatezza, Besnier è soprannominato ‘il miliardario invisibile’ e ‘l’Howard Hughes francese”.

In settima posizione c’è Qin Yinglin (18,7 miliardi), presidente e amministratore delegato di Muyuan Foods, la più grande compagnia di allevamento di maiali della Cina. Qin, cresciuto in povertà, ha lavorato in un’azienda di maiali di proprietà statale. Poi si è messo in proprio, assieme alla moglie, nel 1992, quando possedeva 22 maiali. Nel 2023 ne ha macellati più di 13 milioni.

Dietro Qin c’è Ravi Japuria, magnate indiano delle bibite, con un patrimonio di 17,2 miliardi. Jaipuria guida RJ Corp, un conglomerato che comprende Varun Beverages, il più grande partner per l’imbottigliamento di PepsiCo al di fuori degli Stati Uniti, e Devyani International, che gestisce locali di catene come Kfc e Pizza Hut. Si è formato negli Stati Uniti e nel 1985 è tornato nel suo paese, dove la famiglia aveva un’azienda di imbottigliamento che collaborava con Coca-Cola. Nel 1987, in seguito a una divisione familiare, ha preso il controllo degli impianti, con cui è passato a PepsiCo.

Al nono posto c’è Jorge Paulo Lemann (16,4 miliardi), la terza persona più ricca del Brasile. Inventore e tennista mancato – ha giocato anche a Wimbledon e in Coppa Davis -, ha fondato Banco Garantia, una banca d’investimento soprannominata ‘la Goldman Sachs brasiliana’. Poi ha creato una società di private equity con cui ha comprato le due principali aziende brasiliane della birra. Oggi è azionista di controllo di Ab InBev, il più grande gruppo mondiale del settore, che possiede marchi come Stella Artois, Corona e Budweiser. È anche co-fondatore di 3G Capital, che ha acquistato Burger King e, assieme alla Berkshire Hathaway di Warren Buffett, la Heinz.

L’unica donna nelle prime dieci posizioni è Charlene de Carvalho-Heineken, pronipote di Gerard Adriaan Heineken, che nel 1864 diede origine all’impero olandese della birra. Ha un patrimonio di 14,6 miliardi di dollari e possiede circa il 23% del gruppo, che detiene anche marchi italiani come Birra Moretti e Ichnusa.

I miliardari italiani

Oltre a Ferrero, ci sono altri otto italiani tra i miliardari del food & beverage. I primi sono Luca e Alessandra Garavoglia, eredi di Campari, che possiedono il 27% e il 24% del gruppo e hanno patrimoni di 4,3 e 3,8 miliardi di dollari. Seguono, con 3,3 e 2,9 miliardi, altri due fratelli, Giorgio e Augusto Perfetti, che guidano il gigante delle caramelle e dei chewing gum Perfetti Van Mille, proprietario di marchi come Golia, Tabù, Chupa Chups e Mentos.

Al sesto posto tra gli italiani c’è Maria Franca Fissolo (2,2 miliardi), madre di Ferrero. Alle sue spalle Marina e Giuliana Caprotti (1,1 miliardi), figlia e moglie di Bernardo, il fondatore di Esselunga morto nel 2016, e Luigi Cremonini (1 miliardo), che con Inalca rifornisce di carne catene come McDonald’s e Burger King.

La classifica dei miliardari del food & beverage

Di seguito la classifica dei dieci miliardari più ricchi del food & beverage. Tutte le cifre sono espresse in dollari e sono aggiornate alle 12 di venerdì 7 giugno.

1 | Zhong Shanshan

Patrimonio: 61,3 miliardi

Paese: Cina

2 | Giovanni Ferrero

Patrimonio: 43,5 miliardi

Paese: Italia

3 | Mark Mateschitz

Patrimonio: 39,3 miliardi

Paese: Austria

4 | John Mars

Patrimonio: 38,8 miliardi

Paese: Stati Uniti

4 | Jacqueline Mars

Patrimonio: 38,8 miliardi

Paese: Stati Uniti

6 | Emmanuel Besnier

Patrimonio: 24,9 miliardi

Paese: Francia

7 | Qin Yinglin

Patrimonio: 18,7 miliardi

Paese: Cina

8 | Ravi Jaipuria

Patrimonio: 17,2 miliardi

Paese: India

9 | Jorge Paulo Lemann e famiglia

Patrimonio: 16,4 miliardi

Paese: Brasile

10 | Charlene de Carvalho-Heineken e famiglia

Patrimonio: 14,6 miliardi

Paese: Paesi Bassi

