Sora è il nuovo modello di intelligenza artificiale di OpenAI per generare video

OpenAI ha annunciato giovedì un nuovo modello di intelligenza artificiale generativa chiamato Sora, in grado di creare video lunghi fino a un minuto a partire da una semplice richiesta di testo. Ma non ha ancora una data di rilascio.

Fatti chiave

Secondo OpenAI, che ha twittato una serie di video generati da Sora, tra cui una donna elegante che cammina per una strada di Tokyo e un finto trailer di un film, i video generati da Sora presentano “scene altamente dettagliate, movimenti complessi della telecamera e personaggi multipli con emozioni vibranti”.

OpenAI ha sottolineato che dovrà completare le fasi di sicurezza prima di rendere Sora disponibile al pubblico, notando che il modello di intelligenza artificiale viene testato “in modo avverso” da esperti di settori quali la disinformazione, i contenuti di odio e i pregiudizi.

OpenAI ha anche spiegato le carenze di Sora sul suo sito web, aggiungendo che potrebbe avere difficoltà a simulare la fisica di una scena complessa e potrebbe non comprendere le istanze di causa ed effetto.

Secondo OpenAI, che ha fornito un esempio di modello che confonde la destra e la sinistra o che ha difficoltà con le traiettorie precise della telecamera, Sora potrebbe anche avere problemi con i dettagli spaziali di alcune richieste.

OpenAI, che è stata oggetto di diverse cause per copyright da parte di scrittori. Il New York Times ha dichiarato che coinvolgerà politici, educatori e artisti per capire le loro preoccupazioni.

OpenAI non ha risposto immediatamente alla domanda di Forbes sulla possibile data di uscita di Sora.

Contesto

OpenAI sta annunciando una serie di sviluppi per le sue offerte di intelligenza artificiale: di recente l’azienda ha annunciato che sta testando una nuova funzione che consentirà a ChatGPT di memorizzare le voci degli utenti e le chat precedenti. Gli utenti potranno controllare quali informazioni il chatbot può memorizzare su di loro.

Lo sviluppo e l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale di OpenAI, che alla fine includeranno Sora, sono diventati il fulcro di diverse battaglie legali in cui l’azienda è coinvolta. Questa settimana il giudice di un tribunale distrettuale ha accolto una richiesta di risarcimento per concorrenza sleale presentata da autori come Sarah Silverman e Christopher Golden, che accusano OpenAI di non aver ottenuto l’autorizzazione a utilizzare i loro libri protetti da copyright a scopo di lucro. Gli autori sostengono di avere le prove della “copia diretta” di libri protetti da copyright che OpenAI avrebbe utilizzato per addestrare i suoi modelli linguistici di intelligenza artificiale.

