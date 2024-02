École Ducasse e Hectar insieme per promuovere un’alimentazione sostenibile

École Ducasse lancia la formazione innovativa per un futuro sostenibile in partnership con Hectar, pioniere nello sviluppo di nuovi modelli agricoli sostenibili e nell’agricoltura rigenerativa che privilegia la conservazione del suolo. Obiettivo di questa alleanza: svolgere un ruolo attivo nell’integrazione dell’alimentazione sostenibile nell’educazione culinaria.

Il ruolo nella transizione verso un’alimentazione sostenibile

Il corso di formazione professionale Portare la biodiversità e il cibo sostenibile nel piatto (in programma il 20 e 21 giugno), consentirà agli chef di comprendere al meglio il ruolo nella transizione verso un’alimentazione più sana e sostenibile e tratterà argomenti chiave come la rigenerazione del suolo, le questioni climatiche e l’importanza del rapporto chef-produttore.

Il programma prevede anche una visita immersiva all’azienda agricola pilota di Hectar e conversazioni con chef rinomati che hanno avviato nuove forme di collaborazione con i produttori e implementato approcci di autoproduzione “cucina-orto-chef”.

École Ducasse è un network di scuole fondato nel 1999 dallo chef pluristellato Alain Ducasse, dedicato alla trasmissione dell’eccellenza francese nelle arti culinarie e della pasticceria. Hectar è un’associazione impegnata a supportare la transizione agricola e a sostenere le start-up in questo campo in tutta Europa.

“Siamo lieti che questa partnership a lungo termine con Hectar sia giunta a compimento – spiega Elise Masurel, managing director di École Ducasse – in quanto si allinea perfettamente con il nostro desiderio di formare chef pienamente coinvolti nel cambiamento verso un’alimentazione sostenibile e sana. Questa partnership è un passo importante verso una forma di gastronomia che rispetta, celebra e preserva il nostro pianeta”.

Dalla rigenerazione del suolo alla permacultura

Tutti i programmi di laurea e di riconversione professionale dell’École Ducasse saranno arricchiti da un modulo di due giorni sull’alimentazione sostenibile. Questa aggiunta è parte integrante dei corsi a partire dal 2024 e si concentrerà sulla cucina a base vegetale e sulla diversità territoriale, con una visita immersiva all’azienda agricola pilota Hectar e interventi di esperti sui temi della rigenerazione del suolo, della permacultura e della fermentazione.

“Hectar è lieta di partecipare alla formazione dei futuri chef – ha dichiarato Audrey Bourolleau, fondatrice di Hectar – perché è importante per noi poter contribuire alla diffusione delle conoscenze per favorire il legame tra chi lavora la terra e chi ne valorizza i prodotti”.

Grazie a questa collaborazione, l’École Ducasse e Hectar si impegnano a formare chef impegnati in un cambiamento responsabile verso un’alimentazione più sostenibile, consapevoli del loro impatto ambientale come parte della loro pratica professionale. “I prodotti di buona provenienza – commenta Ducasse – sono allo stesso tempo buoni da mangiare, buoni economicamente e buoni per il pianeta”.

Le scuole École Ducasse prima nel mondo

École Ducasse gestisce tre scuole in Francia – Paris Studio, Paris Campus e École Nationale Supérieure de Pâtisserie – e scuole e studi internazionali nelle Filippine, in India, in Thailandia e negli Emirati Arabi Uniti.

L’ampio portafoglio di programmi mira a soddisfare tutte le esigenze di formazione: dai programmi brevi per esperti o appassionati di cucina ai programmi intensivi di due, quattro o sei mesi per chi vuole cambiare carriera, fino ai programmi universitari triennali e ai diplomi di laurea in arti culinarie e pasticceria.

École Ducasse fa parte di Sommet Education, leader mondiale nella formazione all’ospitalità. Nell’ottobre 2023, la scuola è stata insignita del titolo di migliore istituto di formazione culinaria del mondo.

Hectar: agricoltura rigenerativa

Hectar è un’associazione che supporta la transizione sociale ed economica verso l’agricoltura rigenerativa più rispettosa del suolo e della biodiversità. Le azioni mirano a mobilitare l’intera catena del valore agricolo: imprenditori agricoli, start-up, cooperative, agroindustriali, marchi e distributori.

Combinando il meglio dell’ingegno umano e dell’innovazione, Hectar cerca soluzioni praticabili attraverso un triplice approccio: modellare, innovare e trasmettere, al fine di diffondere nuovi modelli agricoli e nuovi modi di organizzare il lavoro.

Oggi Hectar rappresenta un’azienda zootecnica pilota mista, un insieme di programmi di sostegno imprenditoriale dedicati agli agricoltori attuali e futuri.

E ancora un acceleratore europeo di start-up Agri e FoodTech, una sede per seminari d’impatto rivolti alle imprese, uno spazio per sensibilizzare i giovani e gli studenti, dalla fattoria alla tavola, una fattoria studio per modellare i costi economici e sociali della transizione verso un’agricoltura rigenerativa. 10.000 persone hanno già visitato il centro in due anni.

