Berkshire Hathaway chiude il miglior anno di sempre. E il titolo raggiunge il nuovo massimo storico

Un anno da ricordare per Berkshire Hathaway. Nel fine settimana il colosso di Warren Buffett ha diffuso i numeri che mostrano una crescita della redditività della società. Nell’ultimo trimestre l’utile operativo, cioè i guadagni generati dai business del conglomerato (assicurazioni, infrastrutture e utility) è passato da 6,63 miliardi di dollari dello scorso anno a 8,48 miliardi (+28%). Per l’intero 2023, gli utili hanno superato i 37 miliardi, in crescita rispetto rispetto ai 30,853 miliardi del 2022 (+17%).

Considerando i guadagno generati dagli investimenti di portafoglio, i profitti hanno raggiunto i 96,2 miliardi di dollari, in crescita rispetto al 2022 (89,9 miliardi). Record anche per la liquidità, che ha toccato una cifra pari a 167,6 miliardi di dollari.

Le prospettive per Warren Buffett

In occasione della diffusione dei risultati, Buffett ha pubblicato la sua prima lettera annuale dopo la morte del vicepresidente di Berkshire Hathaway Charlie Munger, avvenuta lo scorso 28 novembre a 99 anni, che ha definito “l’architetto” della società e caro partner.

Per il ceo, sarà difficile replicare i risultati raggiunti a causa dell’assenza di opportunità, con una manciata di aziende in grado di fare la differenza negli Stati Uniti e poche opzioni significative al di fuori del Paese. Come rivela lui stesso, le attività assicurative di Berkshire hanno prosperato lo scorso anno, al contrario degli enormi servizi di pubblica utilità e la ferrovia Bnsf.

Buffett ha sottolineato inoltre che non venderà le sue partecipazioni, ribadendo di non voler acquistare interamente Occidental Petroleum (detiene quasi il 30% del colosso, oltre al 9% di cinque grandi società commerciali giapponesi). Nella sua lettera, ha invitato tutti i soci a Omaha (Nebraska) per l’incontro annuale, chiamato la Woodstock del capitalismo, fissato per il 4 maggio. Per l’occasione, saranno presenti anche le nuove prime linee Greg Abel e Ajit Jain.

