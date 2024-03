Imprenditrici, bartender ed esperte di distillati: le 10 protagoniste della bar industry italiana

In Italia, ma anche all’estero, la bar industry è popolata da protagoniste femminili di rilievo, che nonostante numericamente inferiori agli uomini si sono sempre ritagliate un ruolo attivo nel mondo dei cocktail. Dalla bartender Ada Coleman alla storica del bar Anistatia Miller, le figure chiave di ieri e di oggi sono tante e in costante aumento.

Ecco 10 protagoniste, che da anni stanno contribuendo alla crescita di questo settore.

Chiara Beretta

Nata e cresciuta a Milano, Chiara Beretta inizia a lavorare nei bar durante i primi anni di università. La passione per gli studi classici e la letteratura lascia il posto al mondo dei banconi e dei cocktail.

Nel 2013 approda al bancone del Rita & Cocktail di Milano, ed è tra le prime bartender in un mondo fortemente maschile. Partecipa alle principali competizioni di settore vincendo molti premi tra cui nel 2014 il gradino più alto della prima edizione di Campari Barman Competition.

Quest’ultima esperienza le apre la porta al mondo delle grandi aziende. Nel 2016, inizia il suo percorso all’interno di Fine Spirits, azienda importatrice di distillati specializzata in prodotti premium provenienti da tutto il mondo.

Oggi si occupa della gestione della forza vendita sul territorio, marketing, formazione e viaggia per l’Italia per diffondere il suo amore per gli spirits.

Chiara Buzzi

Imprenditrice, bar owner e giornalista, Chiara è originaria del Piemonte ma si è trasferita a Milano da più di 15 anni. Qui ha intrapreso un percorso di studi focalizzato sull’economia dei beni culturali e sull’arte contemporanea.

Le prime esperienze lavorative l’hanno coinvolta in case d’aste, musei di fotografia e gallerie private, ma col passare del tempo ha notato che il lavoro nella ristorazione le procurava maggiore soddisfazione, decidendo di fare un cambiamento radicale, ricominciando come cameriera e arrivando ad essere direttrice.

Nel frattempo, frequentando il celebre cocktail bar milanese Rita Cocktails, ha stretto maggiori legami professionali con il titolare Edoardo Nono. Nel 2018 è entrata prima come dipendente e poi come socia, cogliendo l’opportunità di trasformare il ristorante adiacente nel nuovo Rita’s Tiki Room, inaugurato poco prima della pandemia.

Nel frattempo, ha iniziato a collaborare con diverse testate giornalistiche, gestisce progetti di comunicazione per aziende del settore della ristorazione e continua a esplorare ristoranti e hotel di eccellenza in tutto il mondo.

Martina Bonci

Unica bartender in questa lista, il ruolo di Martina trascende quello che fa dietro il bancone, essendo lei una vera e propria figura manageriale capace di portare in due anni il bar firmato dalla maison fiorentina dall’essere un semplice progetto a una realtà presente in tutte le più importanti classifiche internazionali.

Nata e cresciuta a Gubbio, Martina Bonci ha scoperto il suo interesse per il bartending in giovane età. Mentre studiava nella vicina Perugia, ha continuato la sua esplorazione della mixology che l’ha portata a gestire da Firenze il gruppo di bar Gesto.

Sebbene abbia sempre lavorato in Italia, ha viaggiato in tutto il mondo per trarre ispirazione e studiare tecniche da ogni luogo visitato, per coltivare ulteriormente la sua esperienza. Nel settembre 2021, Martina ha assunto il ruolo di bar manager al Giardino 25, innovando la proposta con cocktail equilibrati e colorati.

Laura Carello

Torinese, Laura Carello è da anni conosciuta in qualità di ideatrice di MT Magazine, progetto editoriale, a cui si affianca il Mix Contest Italy Tour, sfida itinerante in tutta Italia che vede protagonisti da un lato i bartender in gara e dall’altro il pubblico votante.

L’ultimo suo progetto è il Salone del Vermouth, il primo evento interamente dedicato al mondo del vino fortificato piemontese, che ha fatto il suo debutto a Torino a febbraio 2024 e si ripeterà nel 2025. La sua capacità trasversale è quella di saper coinvolgere un pubblico b2c, e avvicinarlo al mondo della miscelazione e dei prodotti italiani, rendendoli comprensibili e apprezzati da tutti.

Rossella De Stefano

Giornalista professionista e formatrice, vanta 30 anni di esperienza nel settore dell’editoria. È specializzata in comunicazione d’impresa e possiede una solida conoscenza dei consumi out of home. Wine master ed esperta di distillati, ha ideato e gestito format di successo per la divulgazione e diffusione della cultura del bere miscelato.

Alla sua esperienza professionale si affiancano doti quali la creatività , l’accuratezza e la determinazione, che le hanno permesso di raggiungere importanti traguardi. È oggi la direttrice responsabile di Mixer edito da Quine – Lswr, rivista che da oltre 30 è tra i punti di riferimento per gli operatori del settore horeca.

Flavia Di Giustino

Originaria di Sulmona, ma trasferitasi a Milano per intraprendere i suoi studi in Bocconi, dal 2017 al 2019 ha ricoperto il ruolo di luxury business consultant presso la filiale italiana di Pernod Ricard, per poi spostarsi nella divisione vini, champagne e distillati di Lvmh.

Arrivata come brand manager per i marchi Belvedere Vodka, Hennessy, Ardbeg e Glenmorangie, ha proseguito il suo percorso in azienda contribuendo al lancio sul mercato italiano di tre innovazioni (WhistlePIg rye whiskey – Volcán De Mi Tierra tequila – Eminente rum) e gestisce oggi la strategia di marketing e comunicazione per la divisione distillati di Moët Hennessy Italia che vanta 7 brand operanti nell’industria di vodka, cognac, tequila, rum e whisky.

Laura Grassulini

Specialista nel campo di comunicazione, strategie marketing e programmi on-trade per spirits brands e bar, fra cui il pluripremiato Connaught Bar di Londra, Laura è una consulente indipendente con esperienza e progetti internazionali, basata a Londra.

Con un background in agenzie di comunicazione a Londra, ha lavorato su campagne globali per grandi brand come Patrón Tequila e il portfolio Bacardi-Martini, Beam Suntory, Coca-Cola, brand di hotel e ristoranti di lusso, e curato notevoli aperture nella capitale britannica quali Eataly London.

Si è poi messa in proprio come consulente indipendente da meno di due anni, e si occupa di comunicazione e programmazione strategica e creativa, e della creazione di partnership e programmi di industry engagement per importanti bar in Regno Unito e Europa. Inoltre è consulente per spirits brands e si occupa di comunicazione personale e collaborazioni creative per mixologist di fama mondiale.

Paola Mencarelli

Nata e cresciuta in Toscana, nelle Crete Senesi, Paola si è laureata in letteratura francese e ha seguito poi un master in giornalismo, comunicazione e critica gastronomica. Ha saputo coniugare la sua passione con la scrittura professionale diventando giornalista e contribuendo alle guide gastronomiche di Gambero Rosso.

La formazione e l’esperienza in organizzazione di eventi in ambito food e la crescente passione per il mondo della mixology l’hanno portata a fondare la prima cocktail week italiana: dal 2016 é fondatrice e direttore artistico di Florence Cocktail Week, a cui si è aggiunta nel 2019 Tuscany Cocktail Week.

Invitata a Venezia, nel 2021 consacra il successo del format creando Venice Cocktail Week a cui fa seguito, nel 2022, Cortina Cocktail Weekend con la nascita della prima edizione della “Mixology’s Cup” sugli sci.

Nel 2023 nasce un progetto dedicato ai migliori cocktail bar della Costiera Amalfitana e della Campania con Amalfi Coast Cocktail Week. Nell’ottica di contribuire alla crescita del settore mixology in Italia, a fine 2023 decide di riunire tutte le cocktail week da lei organizzate sotto il cappello di “Italian Cocktail Weeks by Paola Mencarelli”.

Priscilla Occhipinti

La prima e forse unica master distiller donna d’Italia, da oltre 23 anni Priscilla Occhipinti ricopre questo ruolo di presso la Distilleria Nannoni. La sua storia inizia all’età di 17 anni, quando decide di intraprendere lo studio del mondo degli spiriti, guidata dal maestro Gioacchino Nannoni.

Con talento, conoscenza, un buon naso e la voglia incessante di sperimentare, Priscilla ha saputo prendersi il suo posto tra i grandi distillatori italiani. I successi della Distilleria Nannoni, con oltre 160 medaglie internazionali dal 2011, sono attribuibili in gran parte a questa donna intraprendente. Priscilla si muove con disinvoltura tra gli alambicchi, dimostrando una passione travolgente e una determinazione che l’hanno portata a diventare la regina delle grappe. Oltre alla grappa, ha introdotto nuovi prodotti come gin, whisky, brandy e distillati di acquavite di idromele e di frutta.

Annalisa Testa

Redattrice di Icon e consulente nel mondo del marketing e della comunicazione, è da sempre appassionata di cocktail bar nell’hôtellerie. Giudice alle finali italiane della Diageo Worldclass 2015 e 2022, della Patrón Perfectionists Cocktail Competition 2023 e della finale Svizzera della Art of Italicus — Aperitivo Challenge 2024, negli anni ha assistito come inviata anche ad altre importanti competizioni. Dalle Global Finals di World Class alle The Mixing Star di Disaronno fino alle Campari Bartender Competition e le finali di Bacardi Legacy.

Viaggiando per lavoro ha scoperto le cocktail week di Londra, Parigi, New York, da cui ha preso ispirazione per portare nella sua città natale la Como Lake Cocktail Week lanciata nel 2019. Nel 2023 è stata invitata da St. Moritz a portare il suo progetto in Engadina.

