I robot umanoidi di FigureAI raccolgono 675 milioni di dollari. Tra gli investitori anche OpenAI, Nvidia e Amazon

Lo abbiamo già raccontato: la robotica è uno dei settori più in crescita nel panorama della tecnologia. Questo boom riguarda sia la ricerca di personale da parte delle aziende del settore sia la quantità di nuovi investimenti. Figure, società di robotica con sede nella Bay Area, ha annunciato un round di finanziamento da 675 milioni di dollari che porta la startup a un valore di 2,6 miliardi di dollari. L’azienda ha pubblicato un video che mostra Figure 01 in azione. Il robot, collegato a un cavo, cammina su due gambe e usa le sue mani con cinque dita per sollevare una cassa di plastica, quindi fa alcuni passi prima di posizionare la scatola su un nastro trasportatore.

Aspetti principali

Figure è una startup ancora giovane, con un organico di 80 persone ed è stato fondata nel 2022 da Brett Adcock , imprenditore che inizialmente ha investito 100 milioni di dollari.

, imprenditore che inizialmente ha investito 100 milioni di dollari. La lista degli investitori è composta da nomi di spicco della tecnologia : Microsoft, OpenAI Startup Fund, Nvidia, Amazon Industrial Innovation Fund, Jeff Bezos (tramite Bezos Expeditions), Parkway Venture Capital, Intel Capital, Align Ventures e ARK Invest.

: Microsoft, OpenAI Startup Fund, Nvidia, Amazon Industrial Innovation Fund, Jeff Bezos (tramite Bezos Expeditions), Parkway Venture Capital, Intel Capital, Align Ventures e ARK Invest. Come detto, tra gli investitori c’è anche OpenAI . Secondo TechCrunch, l’obiettivo della partnership è chiaro: “Sviluppare modelli di IA di per robot umanoidi”.

. Secondo TechCrunch, l’obiettivo della partnership è chiaro: “Sviluppare modelli di IA di per robot umanoidi”. L’obiettivo finale di Figure è che Figure 01 sia in grado di svolgere “compiti quotidiani autonomamente” . L’azienda sostiene che per raggiungere questo obiettivo sarà necessario sviluppare sistemi AI più avanzati.

. L’azienda sostiene che per raggiungere questo obiettivo sarà necessario sviluppare sistemi AI più avanzati. Secondo TechCrunch, l’azienda ha già firmato un accordo con BMW per la distribuzione di robot.

Le caratteristiche del robot

Figure 01 è il robot autonomo di FigureAI. Alto 1 metro e 70 centimetri per 60 chilogrammi di peso, è in grado di rimanere in funzione per 5 ore consecutive e può trasportare 20 chili. L’azienda vede i suoi robot impiegati nella produzione, nella spedizione e logistica, nei magazzini e nel settore al dettaglio, “dove le carenze di manodopera sono più evidenti”, anche se le sue macchine non sono destinate a svolgere ruoli in contesti militari.

Il boom della robotica Figure fa parte di un campo affollato di aziende che stanno investendo nella costruzione e nello sviluppo di robot umanoidi. La startup di robotica sostenuta da Amazon, Agility Robotics, ha pianificato l’apertura di uno stabilimento in grado di produrre fino a 10.000 dei suoi robot Digit all’anno. Anche Tesla sta lavorando alla costruzione di un robot umanoide, chiamato Optimus, mentre l’azienda di robotica Boston Dynamics ha sviluppato già diversi modelli. La startup norvegese di robot umanoidi 1X Technologies ha recentemente raccolto 100 milioni di dollari con il supporto di OpenAI. Gli analisti di Goldman Sachs prevedono che il mercato dei robot umanoidi raggiungerà i 38 miliardi di dollari entro il 2035 e che nel 2030 potrebbe essere distribuite più di 250.000 unità.

