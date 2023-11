Engine gin presenta la sua ultima creazione in collaborazione con Caroni

Ci sono prodotti capaci in pochi anni di entrare nell’immaginario generale, e nel mondo del gin italiano il più iconico è senza dubbio. Dopo aver conquistato il mercato con il suo mix di innovazione estetica e qualità, il rinomato gin d’Alta Langa ora rilancia, presentando con orgoglio la sua ultima creazione: un’edizione limitata invecchiata per sei mesi in botti di Caroni distillato nel 1998.

Il packaging di Engine, perfettamente riconoscibile in tutte le bottigliere, è un inno agli anni Ottanta, richiamando l’immaginario automobilistico con una latta che evoca le classiche taniche di benzina. Ma Engine è molto più di un semplice gin con un’estetica accattivante: è un Distilled Gin prodotto nel cuore del Piemonte, ad Alta Langa, utilizzando esclusivamente ingredienti biologici.

Tra antico e moderno

La scelta delle botaniche, in particolare la salvia e il limone, è un omaggio alla tradizione dei rosoli piemontesi, un connubio di antico e moderno. Engine rappresenta però anche il territorio reinterpretato in chiave contemporanea, grazie all’utilizzo di un distillatore John Dore in rame, una vera Rolls Royce nel mondo della distillazione.

Oltre alla salvia dell’Alta Langa e ai limoni siciliani, le botaniche includono ginepro toscano, rosa damascena piemontese, liquirizia di Rossano in Calabria, alcol di cereali e acqua delle Alpi, provenienti da piccoli agricoltori biologici.

Proprio in questo autunno però la scuderia di Paolo Dalla Mora ha deciso di sdoppiarsi, e (per dirla con un gergo automobilistico) di puntare anche sulle auto d’epoca. Nasce così questa nuova edizione che si differenzia per il periodo di affinamento nelle botti di Caroni, la celebre distilleria di Trinidad fondata nel 1918.

L’incontro tra Dalla Mora e Caroni

Per chi non conoscesse l’epopea di Caroni, la storia di questa azienda leggendaria, passione di tutti i collezionisti del mondo, merita qualche riga d’approfondimento: chiusa nel 2003, è stata riscoperta nel 2004 da Luca Gargano, presidente di Velier, durante un viaggio a Trinidad.

La distilleria dismessa nascondeva un tesoro di botti risalenti agli anni ’70 e ’90. Gargano, assaggiando il rum in esse contenuto, decise di acquistarle, dando vita al successo internazionale del Caroni Rum. L’incontro tra il cuore del Piemonte e lo spirito di Trinidad dà dunque vita a Engine Caroni, una straordinaria creazione di 5000 bottiglie che rappresentano una tappa unica nel percorso di ricerca di Engine.

La collaborazione tra Paolo Dalla Mora e Luca Gargano ha favorito questo incontro insolito, con l’edizione limitata che si preannuncia come un’esperienza gustativa sorprendente. Un progetto fortemente voluto da Dalla Mora, che dopo quattro anni dalla nascita del suo distillato sentiva l’esigenza di ampliare la gamma.

Nuovi orizzonti di gusto

La scelta di utilizzare botti di Caroni 1998 per questa riserva conferisce al gin un gusto caldo e tannico, una vera e propria innovazione nel mondo di Engine. Engine Caroni è un gin fresco e complesso, con note intense di salvia equilibrate da frutti maturi estivi e un sapore balsamico di ginepro, armoniosamente accostato a sentori delicati di legno tostato.

L’assaggio rivela protagoniste in palato la liquirizia e il caramello, conferendo un’eleganza straordinaria. Visto che l’identità visuale è stata sempre centrale all’interno del mondo Engine, per questa edizione limitata, presenta per la prima volta iconiche bottiglie di vetro ambrato ispirate a vecchie bottiglie d’olio motore.

Con l’entusiasmo di Paolo Dalla Mora e l’esperienza di Luca Gargano, Engine Caroni promette di aprire nuovi e entusiasmanti orizzonti di gusto, rivelando uno spirito che incarna la passione di due uomini e tutta la loro competenza nel voler far convergere storie solo in apparenza geograficamente e storicamente lontane.

