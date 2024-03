Il farmaco dimagrante Ozempic fa volare il titolo di Novo Nordisk: ora vale più di Tesla

Novo Nordisk vale ora più di Tesla, dopo che le azioni del produttore danese di Ozempic sono salite in seguito alla pubblicazione di risultati promettenti per un trattamento per la perdita di peso.

Fatti chiave

La capitalizzazione di Novo Nordisk è salita giovedì a quasi 610 miliardi di dollari dopo che le sue azioni hanno guadagnato il 9%, raggiungendo un livello record, in seguito alla comunicazione che i partecipanti a uno studio per una pillola sperimentale a base di amicretina hanno perso il 13% del loro peso corporeo nell’arco di 12 settimane, una perdita di peso più significativa rispetto ai farmaci iniettabili a base di semaglutide di Novo Nordisk, molto popolari, come Wegovy.

Nel frattempo, le azioni di Tesla sono salite di meno dell’1%, portando la sua capitalizzazione di mercato a circa 560 miliardi di dollari e riducendo la sua perdita su base annua a un 29% ancora difficile da digerire.

Secondo i dati di YCharts, è la prima volta dall’inizio del 2020 che il valore di mercato di Novo Nordisk supera quello di Tesla.

Il cambio di guardia segnala un cambiamento radicale, poiché il valore di mercato di Tesla, pari a 1.100 miliardi di dollari alla fine del 2021, era quattro volte superiore alla valutazione di Novo Nordisk, pari a 255 miliardi di dollari.

Ciò riflette il fatto che gli investitori si sono ampiamente disaffezionati ai veicoli elettrici e si sono riversati sui titoli di aziende farmaceutiche come Novo Nordisk e la sua rivale americana Eli Lilly, pronte a trarre profitto dall’intensificarsi dell’interesse per i farmaci per la perdita di peso.

La citazione

Il mercato è “euforico” per l’intelligenza artificiale e i farmaci per la perdita di peso “ma non per molto altro”, ha scritto Savita Subramian, top strategist statunitense di Bank of America, in una nota ai clienti della scorsa settimana.

Retroscena

Eli Lilly, che produce il trattamento iniettabile per la perdita di peso Zepbound, approvato dalla Fda, ha superato Tesla nel valore di mercato all’inizio dell’anno. Wegovy di Novo Nordisk è approvato dalla Fda per la perdita di peso, mentre il suo cugino Glp-1 a basso dosaggio Ozempic è ufficialmente approvato solo per il diabete di tipo 2, ma viene spesso prescritto anche per la perdita di peso.

Sia Eli Lilly che Novo Nordisk hanno registrato una crescita esplosiva degli utili grazie soprattutto alla crescente popolarità dei loro farmaci per la perdita di peso: le vendite complessive di Lilly sono aumentate del 28% e l’utile netto del 18% nell’ultimo trimestre su base annua, mentre i ricavi di Novo sono balzati del 36% e gli utili del 60%. Tesla ha registrato una crescita dei ricavi del 3% su base annua e un calo degli utili del 40% nell’ultimo trimestre del 2023.

Secondo i calcoli di Forbes, il patrimonio netto dell’amministratore delegato di Tesla, Musk, è crollato di oltre 120 miliardi di dollari dal novembre 2021, quando la sua fortuna ha raggiunto il picco massimo, come le azioni della sua azienda.

Fatto sorprendente

Nel 2022 Musk ha dichiarato di aver usato Wegovy per perdere peso.

