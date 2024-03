Chi sono i 9 maestri di leadership a supporto degli under 30 di Forbes Italia nel 2024

Articolo tratto dal numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Ancora una volta, gli under 30 selezionati da Forbes Italia per il 2024 saranno seguiti da brand italiani di eccellenza, che fungeranno da veri e propri tutor. I giovani talenti delle 10 categorie verranno sostenuti e accompagnati nel loro percorso di crescita e nelle varie iniziative che Forbes svilupperà durante l’anno. Per costruire insieme un futuro migliore.

La sostenibilità in tazzina – Nespresso Italiana – ART & CULTURE

Sempre di più le nuove generazioni sentono la necessità di migliorare la società in cui vivono attraverso scelte consapevoli e positive per le persone e per l’ambiente. “Come Nespresso, ci uniamo al loro impegno attraverso l’integrazione di pratiche e progetti che possano avere un impatto altrettanto positivo”, dice Silvia Totaro, sustainability & she manager di Nespresso Italiana. Questo impegno si traduce nel programma Nespresso per l’Italia, l’insieme di iniziative per rendere ogni tazza di caffè Nespresso sostenibile per l’ambiente, il territorio e le comunità di persone che lo vivono. “Tra queste il progetto Da Chicco a Chicco, che consente di riciclare le capsule di caffè esauste trasformando l’alluminio in nuovi oggetti e il caffè in compost per la coltivazione del riso che doniamo al Banco Alimentare”.

Il ponte tra startup e investitori – Ventive – TECHNOLOGY

Ventive è nata nel 2019 da un gruppo di giovani che decise di colmare il gap tra startup e investitori. Con questo obiettivo è cresciuta fino a diventare uno dei punti di riferimento dell’ecosistema startup in Italia. Ventive ha investito più di 27 milioni di euro negli ultimi tre anni in startup b2b e b2c tramite il club deal interno, che conta oltre 200 membri con 35 startup in portfolio. Ventive si impegna ogni giorno nel supportare le startup italiane in pre-seed e seed, dall’advisory al fundraising. “Abbiamo deciso di essere partner di Forbes anche quest’anno perché sposiamo la vision dell’azienda e condividiamo gli stessi valori nel supportare i giovani talenti italiani e renderli protagonisti del futuro”, dice Roberto Sfoglietta, ceo e co-fondatore di Ventive.

“Empower to empower” – Fondazione Rava – ENTERTAINMENT

La Fondazione Francesca Rava-Nph Italia Ets aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. “I nostri interventi sono ispirati al principio di autosostenibilità”, racconta la presidente Mariavittoria Rava. “Crediamo che non sia sufficiente fare del bene, ma farlo nel modo migliore, secondo la filosofia “empower to empower”. Gli imprenditori di successo sono anche filantropi. Sanno quanto sia importante dedicarsi agli stakeholder e rispondere ai bisogni delle comunità. Molti, anche giovanissimi, ci hanno donato talento, tempo e risorse.

Gli innovatori di domani – Bigcommerce – RETAIL & E-COMMERCE

“A Big Commerce pensiamo sempre in grande, vediamo i giovani come gli innovatori del domani”, dice Enrica Visco Marigliano, partner marketing manager. “La nostra missione consiste nel dare ai giovani i tool e le risorse per trasformare le loro idee brillanti in business di successo e per diventare i leader del cambiamento. Essendo un business che ha iniziato aiutando piccole imprese, siamo qua per incoraggiare e promuovere questi giovani imprenditori e far diventare le loro aspirazioni una realtà”.

L’importanza della formazione – Amplifon – SOCIAL IMPACT

Amplifon, tra i leader mondiali in servizi e soluzioni per l’udito, punta molto sui giovani. Lo dimostra l’età dei media dei dipendenti, pari a 39 anni. Nell’azienda guidata dal ceo, Enrico Vita, circa il 20,5% delle persone (presenti in 26 paesi del mondo) ha meno di 30 anni e molti sono i giovani anche tra gli audioprotesisti, i professionisti sanitari dell’udito e fulcro dell’attività di Amplifon. Tra loro, il 26% è under 30. Questo perché l’azienda è attenta alla formazione e, in Italia, ha avviato iniziative come Una Laurea con Amplifon, che offre borse di studio ai giovani che vogliono iscriversi al corso di laurea in tecniche audioprotesiche, e Tirocinio Wow, un percorso per circa 150 studenti all’anno.

Sognare insieme ai giovani – Saes Getters – SCIENCE & HEALTHCARE

Tra i leader mondiali in una molteplicità di applicazioni scientifiche e industriali che richiedono condizioni di alto vuoto, Saes Getters si impegna, da oltre 80 anni, a essere un faro d’ispirazione per i giovani talenti, dedicandosi concretamente allo sviluppo delle loro capacità. È convinzione dell’azienda che il futuro sia intrecciato con le idee e l’entusiasmo dei giovani e per questo offre loro ampie opportunità di crescita e formazione, creando sempre un ambiente inclusivo e stimolante. Gli obiettivi comprendono non solo l’eccellenza tecnologica, ma anche la valorizzazione delle competenze e delle idee innovative, per creare un percorso professionale gratificante e soddisfacente, contribuendo al successo aziendale e alla crescita personale.

Investire con successo – Clubdeal Digital – FINANCE

ClubDeal Digital è la piattaforma interamente digitale al servizio degli investimenti in private asset. Racchiude in un unico hub i servizi offerti da ClubDealOnline, la piattaforma di investimento che offre a family office, hnwi e investitori sofisticati la possibilità di investire nelle migliori scaleup e pmi innovative italiane, e da ClubDealFiduciaria, la fiduciaria interamente digitale, smart e di facile accesso che permette di gestire le proprie partecipazioni completamente da remoto.

Credere nel futuro – Brainpull – MEDIA & MARKETING

“Nel 2012 abbiamo scelto di credere in noi stessi. Eravamo giovani e per questo non abbiamo smesso di credere nei nuovi talenti”, dice Brainpull, agenzia di comunicazione e marketing, che è sempre alla ricerca di nuove persone in grado di ascoltare in modo attivo, con empatia e voglia di imparare. “Vogliamo dare a ragazze e ragazzi la possibilità di misurarsi con un ambiente che incoraggia la libertà di espressione, circondati da colleghi talentuosi ed esperti da cui imparare”. Oggi conta un team di oltre 80 professionisti ed è la prima marketing conglomerate collaborativa in Italia, controllando brand come Pescaria e BraccialettiAua con un indotto di 22 milioni di euro a fine 2023. “Con una età media di 29 anni, una base societaria in continua espansione e la capacità di coinvolgere giovani talenti e seniority dalle più grandi aziende, guardiamo al futuro restando agili, dirompenti ma evolvendo costantemente il nostro modello organizzativo”.

Il partner ideale – Technogym – SPORTS & GAMES

Technogym da sempre è vicina al mondo dello sport e ovunque squadre e campioni scelgono il brand per la loro preparazione atletica. Nel calcio l’azienda è fornitore ufficiale di Juventus, Inter, Milan, Paris St. Germain. Da molti anni lavora a fianco dei team di Formula 1 Ferrari e McLaren. Technogym è il partner di riferimento delle Olimpiadi ed è stata scelta per la nona volta come fornitore ufficiale di Parigi 2024 dopo Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, Pyeongchang 2018 e Tokyo 2020.

