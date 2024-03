Jensen Huang è tra i 20 miliardari più ricchi al mondo grazie al boom di Nvidia

Che Nvidia stia continuando a crescere ormai è noto a tutti, ma quanto sta crescendo il patrimonio del suo fondatore Jensen Huang? Secondo i dati della Real time billionaires di Forbes, Huang è ora tra le 20 persone più ricche al mondo con un patrimonio – al 13 marzo – di 78,1 miliardi di dollari, che lo pone al 19esimo posto della classifica. Rispetto alla classifica dei miliardari del 2023 Huang ha guadagnato quasi 60 miliardi di dollari, moltiplicando i 21,1 miliardi di dollari di patrimonio dell’anno scorso.

L’8 marzo 2024 il titolo ha raggiunto il massimo valore dell’anno a 888,80 dollari ad azione. Il 13 marzo le azioni di Nvidia hanno registrato però un calo con un -2% scendendo per poche ore a 808,50 dollari ad azione. A causa di questa lieve flessione il fondatore Huang sta perdendo circa 2 miliardi di dollari.

LEGGI ANCHE: “Come Nvidia sta investendo in una nuova generazione di startup dell’IA”

La crescita di Nvidia

Alla fine di febbraio Nvidia è diventata la terza azienda americana nella storia a raggiungere una valutazione di 2.000 miliardi di dollari, sfruttando l’euforia post-trimestrale, mentre gli investitori adulano la storia di crescita dello sviluppatore di chip di intelligenza artificiale. Il 23 febbraio 2024 la capitalizzazione di mercato di Nvidia è aumentata di circa 50 miliardi di dollari arrivando a 2.010 miliardi di dollari, secondo i dati di Yahoo Finance, unendosi ad Apple e Microsoft nell’esclusivo club delle società che hanno superato i 2.000 miliardi di dollari.

La valutazione di Nvidia è esplosa di circa il 20.000% negli ultimi dieci anni e di oltre il 500% solo negli ultimi 18 mesi. Nvidia, che progetta le unità di elaborazione grafica (Gpu) che alimentano tecnologie come i videogiochi e la più famosa intelligenza artificiale generativa, ha guidato il recente crescente interesse per l’intelligenza artificiale verso una sorprendente crescita degli utili. Gli analisti prevedono che l’Ebitda di Nvidia crescerà fino a circa 65 miliardi di dollari durante l’anno fiscale in corso, secondo i dati FactSet, una cifra impressionante considerando che Nvidia ha appena affermato di aspettarsi che i margini di profitto del primo trimestre superino il 75%.

LEGGI ANCHE: “L’incredibile 2023 di Jensen Huang, il miliardario fondatore di Nvidia”

Chi è Jensen Huang

Jensen Huang ha cofondato Nvidia nel 1993 ed è ceo e presidente dell’azienda fin dalla sua creazione. Huang possiede circa il 3% di Nvidia, che è stata quotata in borsa nel 1999. Nato a Taiwan, Huang si trasferì in Thailandia da bambino, ma la sua famiglia lo mandò insieme al fratello negli Stati Uniti mentre aumentavano le tensioni civili nella nazione asiatica. Con Huang, Nvidia è diventata una forza dominante nel settore dei chip per il gaming su computer ed è espansa nella progettazione di chip per i data center e le auto autonome. Ha donato 30 milioni di dollari a Stanford per un centro ingegneristico e, nel 2022, 50 milioni di dollari all’Università Statale dell’Oregon per un centro di ricerca intitolato a lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .