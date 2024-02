Come Nvidia sta investendo in una nuova generazione di startup dell’IA

Il produttore di chip da migliaia di miliardi di dollari Nvidia ha concluso oltre due dozzine di accordi, attraverso il suo braccio di investimento Nventures e il team di sviluppo aziendale. Le società in portafoglio affermano che l’accordo include beni immateriali, come l’accesso ai team di ricerca e persino all’amministratore delegato della società.

Quando Terray Therapeutics, azienda biotech basata sull’intelligenza artificiale, ha addestrato per la prima volta il suo modello di IA Coati all’inizio dello scorso anno, il ceo Jacob Berlin ha pensato che la tecnologia fosse “abbastanza buona”. Era funzionale, ma poteva essere migliore.

Questo prima che Nvidia, il produttore di chip da migliaia di miliardi di dollari, investisse nella startup specializzata nella scoperta di farmaci definiti “a piccole molecole”. Dopo l’investimento, annunciato a novembre, Terray ha riqualificato completamente il modello, armato di risorse informatiche potenziate e dell’abilità ingegneristica di Nvidia. “Abbiamo beneficiato di prestazioni molto, molto migliori”, ha detto Berlin a Forbes. “E non avremmo potuto arrivarci senza la collaborazione e il supporto di Nvidia”.

Avere Nvidia al proprio fianco

Il rinnovamento del modello di intelligenza artificiale illustra gli aspetti immateriali che derivano dall’avere il produttore di chip che vale di più al mondo nella propria compagine azionaria. Questo è il caso di oltre due dozzine di aziende in cui Nvidia ha investito negli ultimi due anni, sia attraverso la sua divisione di venture capital Nventures che attraverso un più ampio team di sviluppo aziendale.

Nel caso di Terray, il fattore X è stato l’accesso ai ricercatori e agli ingegneri di Nvidia, che sanno come ottenere la massima potenza dalle ambite Gpu del colosso dei chip, o unità di elaborazione grafica, utilizzate per lo sviluppo di intelligenza artificiale su larga scala. In altri casi, significa ricevere una rapida risposta via email dal ceo Jensen Huang, una figura sempre più potente nel settore tecnologico, che guida il comitato che approva gli investimenti di Nvidia. E per molte startup significa ottenere il sigillo di approvazione di una delle aziende più importanti nell’attuale frenesia dell’IA.

“Investiamo ampiamente, nel senso più vasto del termine”, ha detto a Forbes Sid Siddeek, vicepresidente aziendale e capo di Nventures. “Non solo dollari, ma competenza, tecnologia, vantaggi e ogni altro genere di cose”. Ha osservato che uno degli obiettivi degli investimenti è “generare un buon rendimento per Nvidia, proprio come qualsiasi investitore finanziario”.

Nventures, il braccio finanziario di Nvidia

Molte delle più grandi aziende tecnologiche, come Alphabet, Microsoft e Salesforce, hanno i propri veicoli di venture capital. Ma Nvidia è relativamente nuova nel settore e, secondo quanto dicono le società in portafoglio, può in qualche modo offrire vantaggi che vanno oltre quelli di una tradizionale società di venture capital. L’unità è stata fondata all’inizio del 2022, mesi prima che il rilascio del ChatGPT di OpenAI, in gran parte basato sulle Gpu Nvidia, innescasse un’ondata nella Silicon Valley, portando l’intelligenza artificiale nel mainstream. Da allora Nvidia ha investito moltissimo, inclusi unicorni IA di prima qualità come Cohere, Hugging Face e Inflection.

“C’era questa ‘piccola cosa’ chiamata gen AI che ha funzionato”, ha detto Siddeek. “Vai da zero a non so quanto. È una crescita da zero a infinito”. A dicembre, la società ha dichiarato di aver annunciato 14 investimenti dall’inizio del 2023, in settori quali sanità, impresa e logistica. A dimostrazione che le cose stanno ancora accelerando, il sito web di Nventure è stato lanciato solo il mese scorso.

Nventures ha già “fatto un paio” di investimenti nel nuovo anno, ha detto Siddeek a Forbes, anche se ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli.

Forbes ha parlato con sette società del portafoglio di Nvidia, che hanno rifiutato di condividere i termini specifici dei loro accordi con il colosso dei chip. Alcuni hanno affermato di aver ottenuto un migliore accesso ai chip di Nvidia, in questo momento la risorsa più ricercata nella Silicon Valley, anche se lo hanno fatto senza condividere i dettagli. Altri hanno affermato di non aver ricevuto alcun trattamento speciale.

“Parlare di un pass vip sarebbe un po’ esagerato, ma è semplicemente meglio di non avere nessun rapporto”, ha affermato Jorge Torres, ceo di MindsDB, una startup che consente agli sviluppatori di connettere modelli di intelligenza artificiale a fonti di dati.

La nuova valuta dell’era dell’intelligenza artificiale

Nventures ha dichiarato a Forbes che non consente l’accesso prioritario alle Gpu. Mentre startup e giganti della tecnologia competono in una corsa agli armamenti per addestrare i modelli di intelligenza artificiale più potenti, le Gpu sono diventate una nuova forma di valuta. Ma ciò non significa che le società in portafoglio di Nvidia non abbiano indagato durante il processo di conclusione dell’accordo, ha affermato Kanjun Qiu, ceo di Imbue AI, una startup che mira a sviluppare un’intelligenza artificiale in grado di ragionare come gli esseri umani. “Sappiamo che non otterremo un accesso preferenziale. Anche se ci chiedevamo: ‘… Avremo un accesso preferenziale?’”, ha detto Qiu ridendo. Nvidia e i fondatori di numerose società in portafoglio hanno detto che gli accordi non imponevano alle startup di spendere una parte del capitale in chip o altri prodotti di Nvidia.

Sia Nventures che il team di sviluppo aziendale investono al di fuori del bilancio di Nvidia. È un buon momento per farlo. Secondo la società di ricerca Omdia, Nvidia è il leader mondiale nel settore delle Gpu e rappresenta oltre il 70% delle vendite di chip IA. Lo scorso anno la società ha incassato 60,9 miliardi di dollari di entrate. Nel quarto trimestre le vendite sono aumentate del 265% rispetto all’anno precedente. Il risultato è stato un aumento stratosferico della capitalizzazione di mercato, che questa settimana ha raggiunto quota 1.800 miliardi di dollari. Ciò la rende la quarta azienda che vale di più al mondo, davanti ad Alphabet, Amazon e Meta.

Jensen Huang, il miliardario in giacca di pelle

Un’altra grande attrazione di un investimento Nvidia: Jensen Huang, il leader vestito di giacca di pelle di Nvidia. Quando si tratta di accedere al ceo, le esperienze variano tra le società in portafoglio. Per alcuni, come Imbue e Utilidata, una società che mira a utilizzare l’intelligenza artificiale per rifare la rete energetica, Huang ha preso parte al processo di corteggiamento, incontrando personalmente i fondatori. Da allora è disponibile, ha affermato Qiu, il ceo di Imbue. Quando una volta ha inviato un’e-mail a Huang per porre una domanda su come un’azienda dovrebbe compensare i suoi dirigenti, lui ha inviato rapidamente una risposta. “È abbastanza disponibile. Cerco di non disturbarlo più di tanto, ma è sicuramente disponibile”.

Alcuni fondatori di società in portafoglio, d’altro canto, hanno affermato di non averlo mai incontrato. “C’è da dire che Jensen ha molte cose su cui concentrarsi”, ha detto Siddeek. “È un’ovvietà”. Ha aggiunto, tuttavia, che Huang guida il comitato per gli investimenti che firma ogni accordo. Nvidia ha rifiutato di commentare quando le è stato chiesto quali fossero i criteri di Huang per l’incontro con i fondatori durante il processo di conclusione dell’accordo.

Oltre a Huang, i fondatori hanno affermato di essere in grado di ottenere risposte rapide da Nvidia perché sono società in portafoglio. “È chiaro che all’interno di Nvidia le persone rispondono molto rapidamente alle richieste di aiuto da parte del team di Nventures”, ha affermato Bob Hall, cto di Outrider, una società specializzata in trasporto autonomo e logistica. “Quindi il loro accesso, e l’importanza che sembra essere attribuita a Nventures internamente a Nvidia, è stato un grande stimolo per noi”.

Il futuro di Nvidia, tra investimenti e competitor

Nvidia sarà anche in cima al settore tech in questo momento, ma i nuovi ordini mondiali sono comuni nella Silicon Valley (basta chiedere a Yahoo!, MySpace o all’ex datore di lavoro di Huang, Amd). Mentre altre aziende cercano di costruire valide alternative ai chip di Nvidia, la società potrebbe considerare i suoi investimenti in startup come un modo per diversificare la propria attività nel caso in cui le sue Gpu non dominassero più il mercato come fanno oggi. Tre fondatori delle società in portafoglio di Nventures hanno detto a Forbes che pensano possa essere così.

“Sarà difficile sostituire Nvidia nelle prossime generazioni, ma sicuramente ci saranno alcune persone davvero intelligenti che cercheranno di farlo”, ha detto uno dei fondatori, che ha richiesto l’anonimato per parlare apertamente.

Siddeek ha ammesso che, dal punto di vista degli investimenti, la società guarda al futuro. “Cerchiamo fondatori che abbiano davvero una visione audace”, ha affermato. “Le persone che guardano il mondo, non com’è oggi, ma come sarà tra cinque anni, tra dieci anni”.

Nvidia ha una solida storia nel fare proprio questo. Fondata 30 anni fa, originariamente si proponeva di migliorare la grafica dei videogiochi con i suoi processori. Negli ultimi anni, le Gpu sono diventate utili per il mining di criptovalute e Nvidia ha orientato la propria attività in quella direzione. Più recentemente, le Gpu sono diventate il motore trainante della formazione basata sull’intelligenza artificiale.

La scoperta è stata fatta per la prima volta nel 2009, dopo che un gruppo di professori di Stanford, tra cui Andrew Ng, che avrebbe poi co-fondato il laboratorio di ricerca Google Brain, si rese conto che l’efficiente struttura computazionale delle Gpu poteva accelerare la formazione nell’apprendimento automatico. Per Nvidia si è trattato in parte di una questione di essere nel “posto giusto, al momento giusto”, ma il successo dell’azienda è anche merito di Huang, che ha tirato le leve giuste per trarre vantaggio dall’imminente rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

“Hanno ottimi precedenti, ovviamente, nell’essere nel giusto quando scelgono i verticali che pensano cresceranno e decolleranno per la domanda sui loro chip e sul loro software”, ha detto Berlin di Terray. “Stanno cercando di far crescere un altro verticale multimiliardario.”

