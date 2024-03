Questa startup sulla guida autonoma ha raccolto 250 milioni di dollari: tra gli investitori anche l’ex pilota di F1 Nico Rosberg

Lo sviluppatore di software per veicoli autonomi Applied Intuition ha chiuso un round di investimento da 250 milioni di dollari che porta la valutazione della startup a 6 miliardi di dollari, il 67% in più rispetto al round precedente. L’accordo si è chiuso nonostante il calo degli investimenti nell’ambito della guida autonoma. Secondo i dati di Crunchbase, l’anno scorso, le startup del settore hanno raccolto meno di 5 miliardi di dollari – il totale più basso per il settore dal 2017.

Fondata nel 2017, Applied Intuition crea software che i costruttori di automobili e altri utilizzano per sviluppare soluzioni per veicoli autonomi. Parte di questo lavoro consiste nella creazione di simulazioni che consentono ai clienti di testare e riesaminare i loro sistemi di percezione e comportamento dei veicoli, o li aiuta a gestire le enormi quantità di dati generati nello sviluppo dei mezzi autonomi.

Tra gli investitori anche Porsche e Nico Rosberg

Secondo quanto riporta TechCrunch, il round è stato guidato da Bilal Zuberi di Lux Capital, dall’investitore Elad Gil e da Porsche Investments Management, il braccio indipendente per i venture della casa automobilistica sportiva. Altri partecipanti al round sono stati Andreessen Horowitz, il fondo di crescita di Mary Meeker Bond, e persino il campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg. Il nuovo capitale – tutto in equity – sarà destinato a finanziare “i progetti più ambiziosi che abbiamo, senza inondare l’azienda e rompere la nostra cultura”, ha detto il co-fondatore e ceo Qasar Younis in un’intervista a TechCrunch.

Oltre a puntare maggiormente sull’IA, sui calcoli e sull’infrastruttura dati, Applied Intuition utilizzerà il nuovo capitale “per continuare ad assumere i migliori ingegneri software e di machine learning del mondo”. La startup si impegna inoltre a espandere anche il portfolio di prodotti esistenti, consentendo ai clienti di portare sul mercato i sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e di guida automatizzata (AD) più avanzati al mondo.

“Quando le grandi aziende pensano: ‘Ho questo problema legato ai software o all’IA'”, ha spiegato Younis, “vogliamo che pensino di rivolgersi a noi”. Applied Intuition ha dichiarato di lavorare attualmente con 18 dei primi 20 produttori di automobili e di aver raggiunto una crescita redditizia a tre cifre anno dopo anno. La startup con sede a Mountain View, in California, lavora già con General Motors (dove Younis ha lavorato prima di passare a Google e Y Combinator), Toyota e Volkswagen, oltre a startup di veicoli autonomi come Gatik, Motional e Kodiak. L’azienda ha anche un contratto con l’Esercito e l’Unità di Innovazione della Difesa statunitense.