Cristiano Ronaldo lancia la sua app per promuovere il benessere psicofisico

Oltre al calcio c’è di più: Cristiano Ronaldo lancia la sua app per “armonizzare fitness, alimentazione ed equilibrio mentale in un’unica esperienza”. Si chiama Erakulis e vuole rivoluzionare lo stile di vita degli utenti che la proveranno “integrando tecnologia all’avanguardia con contenuti sapientemente curati”. Si tratta di una “piattaforma che consente agli utenti di farsi carico del proprio percorso di salute e benessere in un modo più integrato, accessibile e personalizzato”.

Come funziona Erakulis

“Erakulis”, si legge sul sito del brand, “è più di un’app, è un’esperienza di benessere completa. Prendersi cura della propria salute fisica e mentale è essenziale per una vita soddisfacente, e noi siamo qui per sostenervi in ogni fase del percorso. Dietro al vostro piano personalizzato, abbiamo un team di esperti certificati che si prenderanno il tempo necessario per ascoltare la vostra storia, capire le vostre aspirazioni e creare un piano di esperienza di benessere su misura che si allinei con i vostri obiettivi e il vostro stile di vita”. Erakulis offre piani di allenamento personalizzati, piani di nutrizione e la possibilità di confrontarsi con esperti a disposizione degli utenti.

L’app verrà lanciata ufficialmente il 3 aprile 2024 e per chi si iscrive prima del lancio ufficiale l’abbonamento viene offerto con uno sconto del 50%. Agli iscritti alla lista d’attesa l’abbonamento mensile costerà infatti 2,49 euro al mese (invece di 4,99) mentre quello annuale 29,94 euro invece che 59,88.

“Come atleta professionista, la disciplina, la concentrazione e l’equilibrio sono stati fondamentali per il mio successo sul campo”, ha commentato CR7. “Le innumerevoli ore di allenamento, attenzione all’alimentazione e preparazione mentale hanno giocato un ruolo cruciale nel mio percorso. Abbiamo aggiunto queste funzionalità in Erakulis”.

I guadagni di Cristiano Ronaldo

Nel febbraio 2021, Cristiano Ronaldo è diventato la prima persona al mondo a raggiungere 500 milioni di follower su Facebook, Instagram e Twitter. Ad aprile 2022, ne aveva 849 milioni. Nel dicembre 2022 è passato dal Manchester United all’Al Nassr dell’Arabia Saudita, diventando così l’atleta già pagato al mondo con un guadagno di 136 milioni di dollari (campo ed extracampo). Oltre al contratto con l’Al Nassr, CR7 ha un contratto a vita con Nike e guadagna anche fuori dal campo con l’abbigliamento, gli accessori, gli hotel e le palestre a marchio CR7. Ronaldo nel 2020 è diventato il primo atleta in attività in uno sport di squadra a superare il miliardo di dollari di guadagni in carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .