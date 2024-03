La hyper-GT elettrica di Lotus, regina di potenza e versatilità

L’evoluzione della specie rappresentata da un modello speciale, la Lotus Emeya, una hyper-GT elettrica con la quale la casa britannica del gruppo cinese Geely sferra l’attacco a Bmw Serie 8, Porsche Panamera e bolidi analoghi.

Con prezzi compresi tra 111.490 e 157.200 euro, questa super berlina-coupé è configurabile online. In gamma tre varianti, con consegne in partenza per il terzo trimestre 2024: Emeya, Emeya S ed Emeya R.

Due i motori elettrici, uno all’anteriore e uno al posteriore, con trazione integrale. Le prime due erogano una potenza da 612 CV (450 kW) mentre la Emeya R schizza a 918 CV (675 kW). Col risultato che la velocità massima nel primo caso è di 250 km/h e nel secondo di 256 km/h. Mentre lo 0-100 km/h avviene rispettivamente in 4,15 secondi e 2,78 secondi.

L’autonomia dichiarata (Wltp) è di 500-610 km e di 435-485 km. Grazie a un caricatore rapido da 350 kW, si passa da un livello di carica al 10% fino all’80% in 18 minuti.

Cinque modalità di guida (range, tour, sport, individual e track) della seconda auto a batteria del marchio inglese dopo la suv Eletre. A bordo, chi guida controlla l’altezza da terra, la rigidità della sospensione ad aria, la risposta dell’accelerazione. L’Emeya si propone come una delle GT a quattro porte più potenti del pianeta, grazie al sistema bimotore, ossia la trazione integrale con ripartizione intelligente della coppia Lotus Icc.

Imponente, con forme aggressive e linee decise, cattura l’occhio sia da ferma sia al suo passaggio. La griglia attiva, in funzione delle differenti condizioni di guida, riduce la resistenza all’aria o raffredda batterie e freni. Splitter, diffusore e spoiler a doppio strato con larghezza di 280 mm, tutti attivi, massimizzano l’aerodinamica. Un veicolo costantemente pronto ad aggredire aria e strada.

Bagagliaio da 509 litri con accessori premium come il tetto panoramico elettrocromatico, l’impianto frenante carboceramico, cinque modalità di guida. Le sospensioni a controllo elettronico analizzano il manto stradale mille volte al secondo, così da rendere la Emeya sempre incollata all’asfalto: adrenalina pura, nella massima sicurezza.

Nell’abitacolo, alluminio Pvd, Alcantara e pelle nappa: un’anima di classe per un carattere esuberante. L’infotainment si basa sul sistema operativo Lotus Hyper OS: viene gestito attraverso lo schermo centrale da 15,1″ con grafica 3D Unreal engine.

Per il comfort e la sicurezza, presente l’head-up display in realtà aumentata da 55” che consente al guidatore di tenere sotto controllo informazioni di guida monitorando gli Adas senza muovere capo e occhi. Modello personalizzabile con una delle sei tinte esterne: Boreal Grey, Fireglow Orange, Solar Yellow, Akoya White, Stellar Black e Kaimu Grey.

