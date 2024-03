Come Mv Line ha trasformato le zanzariere in un elemento di design

È nata in un piccolo garage della provincia di Bari, a Casamassima, poco più di 30 anni fa. È stata fondata da Paolo Montanaro e oggi è una realtà industriale consolidata, con oltre 500 dipendenti. Mv Line è attiva nel settore dei sistemi di protezione contro gli insetti e schermatura solare da interni ed esterni per l’edilizia domestica.

Mv Line: la storia

Nel 1993, Paolo Montanaro – allora ventenne ma già con tanta esperienza in riparazioni di tapparelle e zanzariere nel laboratorio del padre Vincenzo – ha colto il potenziale di mercato legato alla creazione di zanzariere esteticamente gradevoli e con innovative funzionalità nell’utilizzo. Ha avviato così la sua attività. L’obiettivo era sviluppare un’azienda di riferimento nazionale per i serramenti. Per raggiungerlo, Montanaro si è impegnato in un viaggio fatto di sacrifici e duro lavoro, assumendo ruoli molteplici, dall’operaio al commerciale. Nel 1996, con la sua tenacia e una base d’impresa solida, Montanaro ha lanciato le prime zanzariere a scorrimento verticale e produzione interna. I modelli hanno trasformato un elemento funzionale ma poco estetico in un complemento d’arredo di design.

Investimenti

Mv Line, sostenuta dagli investimenti in produzione, comunicazione e ricerca e sviluppo è cresciuta rapidamente sul territorio dapprima regionale e poi nazionale, spostando la sede operativa ad Acquaviva delle Fonti, fino a diventare nel corso degli anni un gruppo industriale sotto il controllo di una holding, con il marchio commerciale Mv Line Group.

Il gruppo è oggi costituito da 4 aziende, tra cui una a Valencia. Ciascuna di questa rappresenta un tassello nella catena del valore. La creazione parte dalla lavorazione dell’alluminio (fonderia, estrusione, verniciatura) operata da Mv Extrusion, con 2 sedi in Basilicata, per poi passare alle pugliesi Mv Living per il segmento della schermatura solare da esterni e Mv Line per le zanzariere e la schermatura solare da interni.

Montanaro mira a portare l’export sempre più in alto, con la sede spagnola come modello a cui ispirarsi per l’espansione europea. Il fondatore dichiara: “La sfida è far diventare Mv Line un player internazionale nel mondo della protezione indoor/outdoor”. Nel 2020 Intesa Sanpaolo ha conferito a Mv Line il titolo di “Impresa Vincente”. Nello stesso anno un minibond da 7 milioni di euro sottoscritto da Unicredit ha supportato l’espansione internazionale verso Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo.

Gli investimenti in comunicazione, invece, hanno l’obiettivo di aumentare l’awareness del brand. Alla presenza nelle fiere di settore più importanti a livello europeo va aggiunta la partnership biennale con la S.S.C. Bari, in qualità di back jersey sponsor sulla maglia da gara, oltre alle campagne televisive sulle reti nazionali e quelle nei principali siti aeroportuali.

Lo spot televisivo a Sanremo

Per il Festival di Sanremo, è stato trasmesso uno spot televisivo molto originale nel concept e nel contenuto, il cui gradimento gli ha permesso di vincere il primo premio come migliore pubblicità trasmessa al Festival secondo la rivista di comunicazione Engage, battendo colossi come Netflix, L’Orèal e tanti altri. Lo spot, firmato dall’agenzia creativa Micidial di Maccio Capatonda, promuove un brand pugliese con una meravigliosa storia imprenditoriale che rievoca similitudini ben più famose, come Apple o Amazon.

