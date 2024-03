Il Paese più felice è la Finlandia. Ma gli under 30 preferiscono la Lituania. Italia 41esima

Per il settimo anno di fila la Finlandia è il Paese più felice del mondo, sebbene perda sei centesimi di punto (7,74/10 contro i 7,80 di dodici mesi fa), nella classifica World happiness report edizione 2024. L’Italia scivola in 41esima posizione e desta sorpresa la distanza tra Israele e Palestina, rispettivamente al quinto e al 103esimo posto. Chiude l’Afghanistan in 143esima posizione.

Per gli under 30, però, il Paese più felice è la Lituania, seguito da Israele, Serbia, Islanda e Danimarca. La Finlandia è solo settima, l’Italia sempre 41esima. Mentre per gli over 60 il Paese più felice è la Danimarca, più della Finlandia, seconda, seguite da Norvegia, Svezia e Islanda. L’Italia guadagna qualche posizione e chiude 38esima.

Qui di seguito le prime venti posizioni, dove, in top ten, si confermano i paesi del Nord Europa. A seguire le top ten under 30 e over 60.

I Paesi più felici del mondo secondo il World happiness report 2024

1. Finlandia

2. Danimarca

3. Islanda

4. Svezia

5. Israele

6. Olanda

7. Norvegia

8. Lussemburgo

9. Svizzera

10. Australia

11. Nuova Zelanda

12. Costa Rica

13. Kuwait

14. Austria

15. Canada

16. Belgio

17. Irlanda

18. Repubblica Ceca

19. Lituania

20. Regno Unito



Top 10 Under 30

1. Lituania

2. Israele

3. Serbia

4. Islanda

5. Danimarca

6. Lussemburgo

7. Finlandia

8. Romania

9. Olanda

10. Repubblica Ceca

Top 10 over 60

1. Danimarca

2. Finlandia

3. Norvegia

4. Svezia

5. Islanda

6. Nuova Zelanda

7. Olanda

8. Canada

9. Australia

10. Stati Uniti

