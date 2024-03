Torna Forbes Empower the Future: il digital business summit dedicato all’innovazione e alla sostenibilità

Quarta edizione di Empower The Future, il digital business summit di Forbes dedicato all’innovazione e alla sostenibilità.

All’evento parteciperanno i principali players dei settori selezionati per uno scenario dei trend e delle prospettive sui temi chiave dello sviluppo economico e sociale. Le tavole rotonde, coordinate da Enzo Argante, saranno ospitate da Università Bocconi e saranno trasmesse il 9 e il 10 aprile sulla home page di Forbes.it e sulle relative pagine social.

Si parte con la sessione Transizione Energetica che affronterà i temi dell’efficienza energetica, della produzione rinnovabile alle innovazioni tecnologiche. Quindi approfondimento sull’Economia Circolare che parte dall’analisi del Politecnico di Milano: il 57% delle imprese italiane è attiva in questo campo. Sessione anche su Sostenibilità&Education con focus sul capitale umano. Nella sessione Smart City e Mobility, inoltre, analisi dello stato delle nostre città dove bisogna affrontare la sfida più importante vistoo che nelle aree urbane si concentra il 54 % della popolazione mondiale. In chiusura non si poteva non affrontare il tema della Transizione Digitale e in particolare la rivoluzione legata alle applicazioni di intelligenza artificiale.

Al link è possibile conoscere il programma dettagliato, gli speaker e le aziende che porteranno la loro visione durante le round table.

