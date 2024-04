Sono 17 i miliardari delle criptovalute: ci sono anche 2 italiani

L’inverno delle cripto è finito. Il Bitcoin ha più che raddoppiato le sue quotazioni negli ultimi 12 mesi e a marzo ha aggiornato i suoi massimi storici a 73mila dollari. Un nuovo record arrivato in seguito alla decisione negli Stati Uniti di legalizzare gli Exchange Traded Fund spot sul Bitcoin. Secondo CoinGecko, il valore totale di tutte le criptovalute in circolazione è aumentato del 170%. Ciò significa che negli ultimi 12 mesi, il valore di mercato del settore è aumentato di 1,6 miliardi di dollari.

Un rally che ha permesso a 17 persone (attive proprio nel settore della criptovalute) di entrare a far parte della nuova classifica dei miliardari del 2024 di Forbes. Lo scorso anno erano nove in totale. Questi 17 investitori e imprenditori hanno un patrimonio complessivo di 93 miliardi di dollari, che include le loro partecipazioni stimate in criptovalute, partecipazioni azionarie rese pubbliche e beni privati. Si tratta di più del doppio rispetto ai 37 miliardi di dollari complessivi registrati lo scorso anno proprio dai miliardari legati alle criptovalute.

Mr. Binance il più ricco di tutti

Per il terzo anno consecutivo, Changpeng Zhao, fondatore ed ex ceo dell’exchange di criptovalute Binance, è la persona più ricca nel mondo delle criptovalute. Questo nonostante il fatto che lo scorso novembre si sia dichiarato colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro. CZ, adesso, ha un patrimonio stimato di circa 33 miliardi di dollari. Lo scorso anno si era fermato a 10,5 miliardi di dollari. Grazie a questo rally, il più grande registrato quest’anno nel settore delle criptovalute (in termini di dollari), Zhao è diventato la cinquantesima persona più ricca del mondo. La maggior parte della sua fortuna proviene dalla sua quota di maggioranza in Binance, che rimane il più grande exchange globale del settore in termini di volume.

I due miliardari che hanno fatto registrare i maggiori guadagni quest’anno devono inevitabilmente ringraziare gli investitori che hanno deciso di investire nelle loro società quotate in Borsa. Si tratta di Michael Saylor, ceo di MicroStrategy (società di software che ha effettuato ingenti investimenti in Bitcoin), che ora vanta un patrimonio di circa 4,4 miliardi di dollari, in notevole crescita rispetto ai 760 milioni di dollari registrati lo scorso anno; e di Brian Armstrong, ceo dell’exchange di criptovalute Coinbase, che ha visto crescere la sua fortuna da 2,2 miliardi di dollari a circa 11,2 miliardi di dollari. Le azioni di Coinbase e MicroStrategy sono più che quadruplicate negli ultimi 12 mesi.

Le new entry

Sono diverse le new entry di quest’anno nella classifica dei miliardari di Forbes: Giancarlo Devasini, Paolo Ardoino, Jean-Louis van der Velde e Stuart Hoegner, quattro grandi azionisti di Tether, un controverso ma estremamente redditizio emittente di stablecoin. Inoltre, il club dei miliardari delle crypto comprende anche dei volti già noti, come i gemelli Winklevoss (famosi per Facebook), il venture capitalist e sostenitore di Nikki Haley, Tim Draper, e il cofondatore di Ripple e imprenditore spaziale Jed McCaleb.

La classifica dei miliardari delle criptovalute

1. Changpeng Zhao

Patrimonio netto: 33 miliardi di dollari (prima era 10,5 miliardi di dollari)

Fonte di ricchezza: Binance

2. Brian Armstrong

Patrimonio netto: 11,2 miliardi di dollari (prima era 2,2 miliardi di dollari)

Fonte di ricchezza: Coinbase

3. Giancarlo Devasini

Patrimonio netto: 9,2 miliardi di dollari (prima era 4 miliardi di dollari)

Fonte di ricchezza: Tether

4. Michael Saylor

Patrimonio netto: 4,4 miliardi di dollari (prima era 760 milioni di dollari)

Fonte di ricchezza: MicroStrategy, Bitcoin

5. Paolo Ardoino

Patrimonio netto: 3,9 miliardi di dollari (prima era 1,8 miliardi di dollari)

Fonte di ricchezza: Tether

6. Jean-Louis van der Velde

Patrimonio netto: 3,9 miliardi di dollari (prima era 1,8 miliardi di dollari)

Fonte di ricchezza: Tether

7. Chris Larsen

Patrimonio netto: 3,2 miliardi di dollari (prima era 2,2 miliardi di dollari)

Fonte di ricchezza: Ripple, XRP

8. Fred Ehrsam

Patrimonio netto: 3,2 miliardi di dollari (prima era930 milioni di dollari)

Fonte di ricchezza: Coinbase, Paradigm

9. Matteo Roszak

Patrimonio netto: 3,1 miliardi di dollari (prima era 1,1 miliardi di dollari)

Fonte di ricchezza: Bitcoin, Ethereum

10. Jed McCaleb

Patrimonio netto: 2,9 miliardi di dollari (prima era 2,4 miliardi di dollari)

Fonte di ricchezza: vendite XRP

11. Cameron Winklevoss

Patrimonio netto: 2,7 miliardi di dollari (prima era 1,2 miliardi di dollari)

Fonte di ricchezza: Bitcoin, Gemini

12. Tyler Winklevoss

Patrimonio netto: 2,7 miliardi di dollari (prima era 1,2 miliardi di dollari)

Fonte di ricchezza: Bitcoin, Gemini

13. Mike Novogratz

Patrimonio netto: 2,5 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Galaxy Digital Holdings, Bitcoin

14. Stuart Hoegner

Patrimonio netto: 2,5 miliardi di dollari (prima era 1,2 miliardi di dollari)

Fonte di ricchezza: Tether

15. Tim Draper

Patrimonio netto: 2 miliardi di dollari (prima era 650 milioni di dollari)

Fonte della ricchezza: Bitcoin

16. Nikil Viswanathan

Patrimonio netto: 1,5 miliardi di dollari (prima era 1,8 miliardi di dollari)

Fonte della ricchezza: Alchemy

17. Joe Lau

Patrimonio netto: 1,5 miliardi di dollari (prima era 1,8 miliardi di dollari)

Fonte della ricchezza: Alchemy

