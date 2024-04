L’italiana Bending Spoons punta sui video e compra StreamYard

Novità in casa Bending Spoons. Oggi la società italiana ha annunciato l’acquisizione di StreamYard Top Corp – conosciuta anche come Hopin -, società che detiene e gestisce i prodotti StreamYard, Streamable e Superwave. “Apprezziamo tutto ciò che il team di StreamYard ha costruito e siamo pronti a mettere le nostre competenze e tecnologie al servizio di questi prodotti verso nuovi traguardi”, ha dichiarato Luca Ferrari, ceo e co-fondatore di Bending Spoons insieme ad altri quattro giovani ragazzi, tre italiani, Francesco Patarnello, Matteo Danieli e Luca Querella e uno polacco, Tomasz Greber,

Soddisfatto anche Badri Rajasekar, ceo di Hopin: “Il nostro team ha costruito brand, tecnologie e comunità globali incredibili attraverso la nostra suite di prodotti che comprende StreamYard, Streamable e Superwave. Ringraziamo il nostro team e i nostri clienti e non vediamo l’ora di assistere all’ulteriore crescita del nostro business e dei nostri prodotti con il supporto di Bending Spoons”.

La scalata di Bending Spoons

Fondata a Copenaghen nel giugno 2013 e trasferitasi a Milano nel 2014, Bending Spoons – il cui nome è ispirato a un personaggio di Matrix, il bambino in grado di piegare i cucchiai – è andata incontro nel corso degli anni a una continua scalata. Oltre a essere nota per aver sviluppato l’app Immuni, la società ha messo a segno diversi e importanti aumenti di capitale, oltre che le acquisizioni di Evernote, Meetup e Mosaic Group. Tanto per citare i più recenti, dai 340 milioni di dollari raccolti nel settembre del 2022, fino ad arrivare ai 70 milioni di dollari per l’espansione all’estero a maggio 2023, e all’aumento di capitale da 155 milioni di dollari annunciato lo scorso febbraio. Operazione, peraltro, che gli ha permesso di diventare un unicorno (aziende non quotate dal valore superiore al miliardo), facendo schizzare il suo valore a circa 2,55 miliardi di dollari.

LEGGI ANCHE: “Congedi illimitati, bonus annuali e una tantum: così Bending Spoons supporta la genitorialità”

Cosa fa StreamYard Top Corp

StreamYard Top Corp è una società di software a cui milioni di creatori e aziende si affidano per produrre facilmente contenuti professionali e raggiungere il proprio pubblico a livello globale. Basti pensare che con milioni di utenti in tutto il mondo, a oggi StreamYard ha consentito il live-streaming e la registrazione di oltre 60 milioni di video.

La suite di prodotti di StreamYard Top Corp è composta da StreamYard, piattaforma leader per il live-streaming e la registrazione video, Streamable, una piattaforma di hosting video, e Superwave, una piattaforma per la gestione di community. L’azienda è conosciuta anche come Hopin e, dopo la cessione dei prodotti Events e Session a RingCentral nel 2023, ha avviato la fase di rebranding in StreamYard Top Corp.

No a Vimeo

L’acquisizione di StreamYard Top Corp arriva in un momento molto particolare per Bending Spons. Lo scorso marzo, infatti, si erano fatte sempre più insistenti le voci di una trattativa avanzata con un altro operatore video: Vimeo. Operazione che avrebbe avuto un valore di circa 800 milioni di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .