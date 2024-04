Guidare il cambiamento con Polimi GSoM: i percorsi di formazione per i leader di domani

BRANDVOICE – Polimi GSoM | Paid Program

Investire nel capitale umano è cruciale per le aziende che mirano a preparare i futuri business leader alle sfide complesse che attendono la società. In questo contesto, Polimi Graduate School of Management si distingue come una delle principali business school europee, riconosciuta per l’eccellenza nella formazione manageriale sia in Italia che a livello internazionale.

La scuola, prima nel suo genere a ottenere la certificazione B Corp, fa parte del network del Politecnico di Milano e offre un ampio portfolio che include oltre 40 master, sette varianti di Mba ed Executive Mba, e più di 300 programmi destinati a manager, dirigenti, imprenditori e professionisti, oltre a corsi personalizzati per le esigenze specifiche delle aziende.

Eccellenza, flessibilità e innovazione sono solo alcuni degli elementi che contraddistinguono la scuola, che mira a formare i manager di domani in ambiti chiave come il general management e il marketing & sales, fornendo gli strumenti manageriali, metodologici e tecnologici necessari.

Strumenti innovativi per la leadership del futuro

Grazie al suo stretto rapporto con il mondo aziendale, Polimi GSoM genera annualmente oltre 10.000 opportunità di interazione diretta con il settore attraverso lezioni, progetti, attività di reclutamento e networking.

Quest’anno, nell’ambito dell’Innovation & Design Management propone due nuovi percorsi executive: uno in Innovation Management e l’altro in Design-Driven Leadership, entrambi con inizio a maggio e della durata di otto mesi.

I due percorsi hanno un formato part-time verticale che permette agli studenti di conciliare lo studio con gli impegni lavorativi. Inoltre, l’alternanza tra modalità on campus nella sede di Milano e online facilita l’accesso e la partecipazione, garantendo un’esperienza formativa completa ed efficiente.

Innovation Management: verso il futuro dell’innovazione

Il percorso executive in Innovation Management mira a integrare le ultime ricerche scientifiche con l’applicazione pratica per sviluppare le competenze necessarie per la gestione dell’innovazione e dello sviluppo prodotto in contesti complessi.

Si affrontano diversi argomenti, spaziando dalla gestione dei processi per l’innovazione di prodotti, ai servizi e modelli di business e alle strategie di open innovation, passando per strumenti come il corporate venture capital, il venture clienting e il venture building, fino all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il corso rappresenta un’opportunità per sviluppare la capacità di tracciare nuovi percorsi strategici e guidare gruppi di progettazione con l’obiettivo di creare esperienze coinvolgenti per gli utenti a partire dalle loro esigenze. L’ideazione dei concept per prodotti e servizi e l’identificazione degli insight dall’analisi di dati sia qualitativi che quantitativi saranno alla base della formazione.

Leadership orientata al design: nuove prospettive creative

Se il programma in Innovation Management unisce la pratica operativa alla ricerca per definire strategie innovative, il percorso executive in Design-Driven Leadership si rivolge, invece, a tutti quei leader e manager che desiderano adottare un approccio creativo nella gestione dell’innovazione, esplorando temi quali creativity and design thinking, innovation leadership e strategic design, per sviluppare capacità analitiche e creative nei processi di innovazione e trasformazione, progettando esperienze significative.

Alla conclusione del programma, saranno acquisite competenze in ambiti quali: orientamento verso nuove strategie, coordinamento di gruppi progettuali, riconoscimento delle necessità degli utenti, ideazione di concetti per prodotti e servizi, creazione di esperienze per l’utente, conduzione di laboratori di creatività, e analisi di intuizioni da dati sia qualitativi che quantitativi.

Adattabilità e innovazione nei percorsi executive di Polimi GSoM

Polimi GSoM mette a disposizione numerosi vantaggi legati alla formazione grazie alle sue loyalty solutions. Oltre a garantire, anche per gli acquisti a pacchetto da parte delle aziende, flessibilità nella scelta dei corsi, viene offerta la possibilità di finanziare la formazione con un servizio di consulenza e supporto dedicato nel processo amministrativo di attivazione dei fondi interprofessionali, tariffe preferenziali in base al numero di partecipanti e l’opportunità di scegliere il corso entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

La scuola fornisce inoltre una serie di servizi aggiuntivi riservati a chi sceglie uno dei suoi percorsi executive per arricchire l’esperienza formativa. Tra questi, il welcome kick-off e sessioni di orientamento, il monitoraggio continuo del percorso didattico con l’obiettivo di valutare a intervalli intermedi il valore della formazione erogata, e incontri di follow up per raccogliere i feedback dai partecipanti.

Polimi Graduate School of Management continua a innovare e a ispirare, preparando i leader di domani a navigare le sfide del futuro con competenza, creatività e visione.

