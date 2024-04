La Grande Bellezza vista dall’alto: i 10 migliori rooftop bar e ristoranti con terrazza di Roma

Perfetti dall’aperitivo alla cena, mete ideali per l’estate, ma non solo. Agli ultimi piani degli hotel o degli edifici più rinomati, i rooftop di Roma permettono di staccare dalla quotidianità per concedersi un momento di relax e ammirare la città eterna in tutta la sua bellezza.

Dall’alto c’è una Roma tutta da scoprire, lontana dal caos e dal traffico delle sue strade, senza difetti. Spazi in cui il tempo sembra fermarsi, almeno per un istante, mentre i vicoli, le piazze e i monumenti appaiono in tutto il loro splendore per regalare uno spettacolo unico al mondo.

In vista della bella stagione, Forbes.it ha selezionato le 10 terrazze della capitale che abbinano alla vista panoramica mixology d’avanguardia, piatti ricercati e design.

LEGGI ANCHE: 10 locali a Milano dove ascoltare musica dal vivo e gustare drink dei migliori mixologist

Oro Bistrot – Via di S. Eufemia, 19

Situato all’ultimo piano dell’NH Collection Roma Fori Imperiali, Oro Bistrot rappresenta un angolo di relax per staccare dal ritmo frenetico della città, ma anche per festeggiare un’occasione speciale a pochi passi dai Fori Imperiali e le chiese più importanti della capitale. Il bar a disposizione degli ospiti offre una selezione di cocktail e bevande di qualità per un aperitivo tutto da gustare.

Rhinoceros Le Restau & RoofBar– Via dei Cerchi 19/23

I cavalli alati del Campidoglio, le millenarie rovine e gli alberi del Palatino fanno da cornice al Rhinoceros Le Restau & RoofBar, progetto a firma Manfredi Fine Hotels Collection, che ha trasformato la location in un esclusivo rooftop rivolto a una clientela alla ricerca dell’autenticità made in Italy.

La cucina celebra l’italianità, con una particolare attenzione alla tradizione romana, sotto la supervisione dello chef Giuseppe Di Iorio in accordo con lo chef resident Alessandro Marata. Nello spazio dedicato alla mixology, guidato dal bar manager Christian Comparone, vengono creati drink classici e twist presentati in bicchieri non convenzionali e suddivisi in tre categorie ispirate alle altrettante specie di rinoceronti viventi.

E proprio il rinoceronte, animale che dà il nome alla location, si ispirano gli esterni, caratterizzati da linee circolari e curve morbide in stile optical art, palette di nuances a contrasto, pavimenti puntellati dai totem dell’animale. Un design che si accosta alla perfezione al minimalismo dell’edificio, donando una nuova identità.

Divinity Restaurant & Lounge Bar – Via di S. Chiara, 4

Situata al sesto piano del The Pantheon Iconic Rome Hotel, location che si ispira ai templi della Roma Antica, Divinity Terrace è il luogo ideale per ammirare il tramonto a due passi dal Pantheon e le altre cupole romane.

Il lounge bar, vincitore del Gambero Rosso Tre Cocotte 2022, offre la possibilità di assaggiare le creazioni dello chef Francesco Apreda, abbinate a un cocktail personalizzato o un bicchiere di vino proveniente dalla cantina del locale.

Terrazza Borromini – Via di Santa Maria dell’Anima, 30

Gustare un cocktail davanti alla fontana dei Quattro Fiumi del Bernini e ammirare Piazza Navona in tutta la sua bellezza è un privilegio riservato agli ospiti di Terrazza Borromini, location situata agli ultimi piani di un edificio storico progettato dall’architetto Borromini nel XVII secolo.

Basta salire all’ultimo piano per accedere all’esclusivo rooftop, incastonato tra il campanile e la cupola di Sant’Agnese in Agone, ideale per organizzare un aperitivo fuori dall’ordinario, con la possibilità di scegliere tra una serie di cocktail miscelati dai mixologist e una carta vini da accompagnare a raffinate pietanze. La location si presta all’organizzazione di cerimonie, degustazioni, meeting, cene e pranzi di lavoro.

La Pergola – Via Alberto Cadlolo, 101

Unico tre stelle Michelin di Roma con una vista esclusiva sulla città eterna. Basterebbe questo per spingere a provare La Pergola, ristorante del Rome Cavalieri, diventato un tempio della gastronomia internazionale sotto la guida del pluripremiato chef Heinz Beck.

Il locale, la cui riapertura è previsa a maggio 2024 per via dei lavori di ristrutturazione, offre un’esperienza culinaria differente, in cui ogni piatto, frutto di una particolare attenzione al dettaglio, esalta i profumi e i sapori della natura in misurato equilibrio.

La cantina, curata dal dotto chef sommelier Marco Reitano, dispone di ben 34 etichette provenienti dalla prestigiosa cantina Gaja Barbaresco. Due carte di vini, una con quelli provenienti da cantine internazionali e una di soli vini italiani, per trovare il perfetto abbinamento e coronare un’esperienza indimenticabile.

47 Circus Roof Garden – Via Luigi Petroselli, 47

Il Tempio di Vesta, la Bocca della Verità, il Circo Massimo, sono solo alcuni dei monumenti che è possibile ammirare seduti al 47 Circus Roof Garden, terrazza situata a due passi da Lungotevere Aventino. L’offerta gastronomica si basa su un concept di cucina mediterranea pur restando fedele alla tradizionale romana.

Dal pesce fresco alla carne di qualità, ogni piatto è frutto di un’accurata ricerca delle materie prime seguendo la stagionalità dei prodotti. Le pietanze vengono accompagnate da una carta di vini composta da oltre 200 etichette, con una cantina che vanta il premio per la Migliore proposta al bicchiere 2021.

Vino, ma non solo. Al 47 Circus Roof Garden, infatti, è possibile scegliere tra oltre 50 etichette di gin provenienti da tutto il mondo, con una selezione di miscelazioni e botaniche apprezzata da tutti i cultori del buon bere.

Terrazza Les Etoiles – Via dei Bastioni, 1

Collocata tra il sesto e l’ottavo piano dell’Atlante Star Hotel, un quattro stelle lusso a due passi dal Vaticano, la Terrazza Les Etoiles è il luogo perfetto per un aperitivo, un dopocena o un evento speciale. Guidata dai fratelli Federico, Roberta e Francesca, seconda generazione della famiglia Mencucci, racchiude tre anime trasversali che si intrecciano e si completano.

Dal ristorante guidato dallo chef William Anzidei, con proposte sfiziose per l’aperitivo e creazioni più strutturate per la cena, accompagnate da oltre 130 etichette di vini, al rooftop bar, location dall’anima versatile con una parte interna e uno spazio esterno, passando per il Roof Garden all’ottavo piano.

Nel giardino panoramico, fiore all’occhiello della terrazza, è possibile gustare in totale relax un calice di vino per un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Qui, la proposta asseconda le creazioni di Riccardo Marinelli, curatore della parte mixology e beverage.

Bulgari Hotel Roma– Piazza Augusto Imperatore, 10

A due passi da via del Corso, Piazza di Spagna e la storica boutique del marchio a via Condotti, il Bulgari Hotel Roma è considerato il tempio dell’ospitalità di lusso. La struttura riflette l’eleganza italiana grazie all’attenzione a ogni singolo dettaglio e a un servizio di livello.

L’offerta gastronomica spazia dal Ristorante – Niko Romito al Bulgari Bar, per culminare con la terrazza che domina il centro monumentale della capitale per un totale di 76 posti a sedere e 11 pergolati.

Circondati da una ricca varietà di piante e fiori che richiamano i giardini delle ville dell’Antica Roma, gli ospiti possono godersi un aperitivo glamour al tramonto o un cocktail la sera. L’offerta gastronomica riflette quella del Bulgari Bar, con drink classici e specialità italiane per un aperitivo tutto da gustare.

Mirabelle – Via di Porta Pinciana, 14

Situata al settimo piano dell’hotel Splendide Royal, a pochi passi da Via Veneto, l’esclusiva terrazza del Mirabelle offre una vista su Villa Borghese, Trinità dei Monti e la Basilica di San Pietro.

Gli ampi spazi esterni permettono di organizzare meeting, riunioni ed eventi con un team altamente specializzato. L’offerta gastronomica dello chef Stefano Marzetti spazia da piatti tradizionali e regionali a proposte internazionali, per un’esperienza senza pari.

Il tutto accompagnato da una carta di vini composta da oltre 750 etichette, dagli champagne più prestigiosi, ai grandi di Borgogna, dai Baroli e Barbareschi, ai storici Marsala. Basta salire un piano per accedere all’esclusivo sky bar, adatto a chi preferisce un aperitivo lontano dai rumori della città.

Una proposta innovativa che si basa su cocktail elaborati da esperti mixlogist. Un mix di magica atmosfera e delizie per il palato.

Maio Restaurant & Rooftop – Via del Tritone, 61

Qualità, distinzione ed eleganza sono gli elementi che caratterizzano il Maio Restaurant, locale situato all’ultimo piano della Rinascente con un affaccio privilegiato sullo skyline della capitale. All’interno della food hall, lo chef Luca Seveso propone ricette della tradizione italiana rielaborate in chiave moderna, con un’attenta selezione delle materie prime e il rispetto della stagionalità dei prodotti.

I piatti vengono accompagnati a una lista dei vini che include etichette provenienti da tutto il mondo, con un occhio di riguardo alle eccellenze del made in Italy. La location è caratterizzata da un design moderno e raffinato, con materiali italiani ricercati e funzionali che conferiscono all’ambiente un’atmosfera intima e chic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .