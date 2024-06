La ‘Nvidia europea’ Axelera dell’italiano Fabrizio Del Maffeo raccoglie 68 milioni di dollari

Prosegue la crescita di Axelera AI, che continua ad attrarre risorse e investitori. La startup ha chiuso un round di investimento di serie B da 68 milioni di dollari, che porta il totale dei finanziamenti ottenuti a 120 milioni di dollari in poco più di un anno.

L’operazione portata avanti rappresenta il più grande round di finanziamento di serie B con sottoscrizioni in eccesso in Europa nel settore dei semiconduttori fabless. Tra gli investitori istituzionali coinvolti ci sono Invest-Nl Deep Tech Fund, European Innovation Council Fund, Innovation Industries Strategic Partners Fund e Samsung Catalyst Fund. E ancora Verve Ventures, Innovation Industries, Fractionelera e Cdp Venture Capital.

Fondata e guidata dall’italiano Fabrizio Del Maffeo, Axelera è considerata una piccola Nvidia europea. Oltre alla sede di Eindhoven, la startup ha uffici in Italia (Milano e Firenze) e nella Silicon Valley, con un team di livello mondiale di oltre 180 dipendenti.

La strategia di Axelera sull’AI

L’operazione di Axelera AI avviene in un momento in cui le aziende mirano a integrare le capacità dell’intelligenza artificiale generativa nei loro modelli di business per migliorare produttività ed efficienza. Il round di finanziamento consentirà ad Axelera di ampliare la futura offerta di prodotti dall’edge al data center per soddisfare le crescenti esigenze legate all’intelligenza artificiale generativa.

Con le risorse raccolte verrà finanziata, a partire da luglio, la produzione di massa del prodotto Metis, lanciato a settembre per presidiare la nicchia di mercato dell’edge computing. Questa espansione del mercato include l’elaborazione ad alte prestazioni attraverso la progettazione di acceleratori IA ad alta efficienza e a prezzi competitivi.

“Non si può negare che l’industria dell’intelligenza artificiale abbia il potenziale per trasformare una moltitudine di settori. Tuttavia, per sfruttare realmente il valore dell’intelligenza artificiale, le organizzazioni hanno bisogno di una soluzione che offra prestazioni elevate ed efficienza, bilanciando i costi”, ha affermato Del Maffeo. “Questo finanziamento sostiene la nostra missione di democratizzare l’accesso all’intelligenza artificiale, dall’edge al cloud. Espandendo le nostre linee di prodotti oltre il mercato dell’edge computing, siamo in grado di affrontare le sfide del settore e supportare le esigenze attuali e future dell’AI con la nostra tecnologia scalabile e comprovata”.

Il finanziamento favorirà inoltre l’espansione globale di Axelera AI in Nord America, Europa e Medio Oriente, oltre che nei mercati verticali chiave come quello automobilistico, della sanità digitale, dell’Industria 4.0, della vendita al dettaglio, di robot e droni.

