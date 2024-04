Generali Italia lancia l’Oasi Gregorina: un nuovo capitolo di sostenibilità e biodiversità

In una mossa significativa verso il rafforzamento delle iniziative ambientali, Generali Italia ha annunciato l’apertura dell’Oasi Gregorina, un progetto ambizioso che mira a valorizzare la biodiversità e promuovere la sostenibilità. Situata nella pittoresca area di Castrocaro Terme e Terra del Sole in Forlì-Cesena, questa oasi di 25 ettari è parte integrante del programma Generali Act4Green, il quale include anche il progetto di piantumazione di un milione di alberi.

Un santuario per la biodiversità

L’Oasi Gregorina, affiliata al WWF, è caratterizzata da una varietà di habitat naturali, che vanno dal bosco al vigneto fino al prato mellifero. Questa diversità di ecosistemi sostiene una ricca fauna che include specie come lupi, chirotteri e istrici, facendo dell’oasi un modello di coesistenza tra attività agricole e conservazione della natura.

Apertura ed educazione ambientale

L’oasi aprirà al pubblico con una serie di eventi programmati per i giorni 4, 9 e 11 maggio, offrendo una varietà di attività educative e interattive, destinate a coinvolgere scuole, organizzazioni del terzo settore e visitatori generali. Il focus sarà su giochi, laboratori e altre attività pensate per sensibilizzare i partecipanti sui temi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

Tecnologia e accessibilità

Un aspetto saliente del progetto Oasi Gregorina è l’uso di tecnologie avanzate per il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi, nonché l’implementazione di soluzioni paesaggistiche che garantiscano la massima accessibilità. Questi sforzi sono diretti a creare un ambiente che sia fruibile da tutti, in linea con gli ultimi principi di inclusività e accessibilità.

Impatto a lungo termine e impegno comunitario

Il progetto non solo punta alla conservazione della biodiversità, ma si propone anche di influenzare positivamente la comunità locale attraverso l’educazione ambientale e la transizione verso pratiche agricole biologiche. La visione di Generali Italia è chiara: investire in risorse e strategie che beneficino le future generazioni, contribuendo così a un impatto ambientale positivo e duraturo.

L’inaugurazione dell’Oasi Gregorina rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di sostenibilità di Generali Italia e si inserisce in un contesto più ampio di azioni ambientali promosse dalla compagnia. Con questo progetto, Generali non solo conferma il suo impegno nei confronti della protezione dell’ambiente, ma riafferma anche il suo ruolo come leader nella promozione di una crescita sostenibile e responsabile.

Barbara Lucini Anna Nozza Giancarlo Francel

