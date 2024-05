Una flotta moderna e una modalità di viaggio smart: così La Compagnie punta a fidelizzare una clientela esigente

Rivoluzionare i viaggi e il servizio in classe business. È questa l’ambizione di La Compagnie, compagnia aerea francese 100% business class che quest’anno festeggia i dieci anni di attività. Società giovane indipendente con 120 dipendenti, ha aerei che volano a New York da Parigi, Nizza e Milano (dal 2022), con un’unica missione: offrire un’esperienza di viaggio unica in volo e a terra per soddisfare una clientela sempre più esigente.

Per farlo, la compagnia punta su tariffe competitive, una flotta moderna e una modalità di viaggio smart fatta di comfort, connessione wi-fi gratuita e illimitata e una cucina internazionale gourmet. Il ceo Christian Vernet ha raccontato a Forbes Italia le varie tappe che hanno portato allo sviluppo della compagnia, i servizi e i vantaggi offerti alla sua clientela, su tutti la nuova Lounge&Co a New York Newark, oltre alle ultime iniziative legate all’innovazione e al rispetto dell’ambiente.

LEGGI ANCHE: Quali sono le 25 compagnie aeree più sicure del mondo

A luglio dieci anni di attività. Quali sono state le tappe più importanti del vostro percorso?

Dal luglio 2014, quando abbiamo ufficialmente lanciato le attività con il primo volo Parigi-New York, abbiamo raggiunto diversi traguardi. A cominciare dall’operare solo aeromobili Airbus A321neo: la nostra è stata la prima tra le compagnie francesi. E poi l’apertura della rotta stagionale tra Nizza e New York, a maggio 2019, per accogliere una domanda importante durante la stagione estiva. Infine, la grande sfida dell’apertura della Milano-New York ad aprile 2022. Una rotta interessata da una grande competizione, ma dal grande potenziale, che ha dimostrato un’ampia domanda legata al nostro servizio, ancora unico sul mercato. Insomma, dieci anni di traguardi e soddisfazioni, testimoniati anche da importanti riconoscimenti, come il premio Traveller’s Choice di TripAdvisor per la categoria Specialty airline in Europa del 2019, riconfermato anche nell’ultima edizione del 2020, e la proclamazione come migliore compagnia aerea internazionale ai World’s Best Awards 2023 di Travel + Leisure.

Chi è il vostro passeggero tipo?

Il profilo dei nostri passeggeri sulla rotta Milano-New York è rappresentato da un 60% di viaggiatori business e un 40% di passeggeri leisure, con una crescita rilevante soprattutto tra le piccole e medie imprese. La moda, l’arte e la classe creativa in generale sono gli early adopter di La Compagnie. Chiaramente c’è anche una piccola variazione in favore di chi viaggia per piacere nel periodo estivo e, viceversa, un lieve aumento dei viaggiatori business nella stagione invernale. In generale ci rivolgiamo a tutti quei viaggiatori che sono alla ricerca di un viaggio ricco di comfort, di un’esperienza di volo che non sia solo uno spostamento fisico, ma che sappia lasciare la sensazione di un servizio personalizzato e curato nei dettagli.

Un viaggio in business soprattutto per chi viaggia per business. Che cosa cerca chi sceglie La Compagnie per un viaggio di lavoro?

I nostri passeggeri sono clienti esigenti che cercano un’esperienza di viaggio diversa e senza pensieri, arricchita da tutti i comfort possibili. I viaggiatori d’affari sono generalmente molto soddisfatti della nostra connessione wi-fi ad alta velocità, gratuita e illimitata, di cui possono usufruire per tutta la durata del volo, oltre ad apprezzare il servizio di fast-track in aeroporto, che permette di evitare le code e risparmiare tempo. I passeggeri in partenza da Milano Malpensa potranno approfittare della comodissima sala Montale, con il servizio bar per ingannare l’attesa con buon cibo e la connessione wi-fi. Di recente, La Compagnie ha inaugurato la sua nuova Lounge&Co a New York Newark, al terminal B. Una volta superati i controlli di sicurezza, un ascensore porta i passeggeri direttamente in quest’area rilassante, dove è possibile sorseggiare un drink o gustare una cena prima della partenza del volo notturno.

Quali sono gli altri servizi della compagnia che permettono al passeggero di vivere una vera esperienza di viaggio?

L’idea di offrire un servizio esclusivo passa sicuramente anche dall’offerta culinaria di bordo. Per la scelta delle nostre collaborazioni cerchiamo di allinearci a profili che rispecchiano i nostri valori e la personalità del brand, dunque professionisti giovani e dallo spirito attivo, innovativo e moderno. Con la rotta Milano-New York cerchiamo di costruire un collegamento non solo geografico tra l’Italia e gli Stati Uniti, portando a bordo alcune eccellenze italiane, tra cui alcuni giovani chef stellati. Alcuni grandi nomi della cucina hanno già prestato la propria firma a bordo, come lo chef Lorenzo Cogo, che ha curato il menu autunnale 2023, trasportando virtualmente i passeggeri nel

suo Veneto con un menu a base di pepe, spezia che racconta una lunga storia fatta di profumi e terre lontane. Loscorso inverno sono state invece le creazioni dello chef Felix Lo Basso ad accompagnare i passeggeri della Milano-New York.

Una delle sfide per le compagnie aeree riguarda l’innovazione e la sostenibilità. Quali sono le iniziative che avete intrapreso in tal senso e che futuro vede per il trasporto aereo?

Innovazione e sostenibilità sono aspetti che guidano le nostre scelte di business. Già nel 2017 La Compagnie ha annunciato l’acquisizione di nuovi aeromobili A321 neo, entrati poi in servizio nel 2019: modernissimi e con altissime prestazioni, più silenziosi e più efficienti, questi aeromobili riducono le emissioni di CO2 fino al 30% rispetto alla generazione precedente. La Compagnie utilizza anche, in parte, i nuovi carburanti sostenibili per l’aviazione (saf) estratti da fonti non fossili. A bordo sono state adottate alcune misure per limitare sprechi e rifiuti: l’uso della plastica è ridotto al minimo con tutti i pasti serviti con stoviglie riutilizzabili, sempre nel rispetto dei vincoli normativi e sanitari imposti alle compagnie aeree. Gli sprechi alimentari vengono limitati attraverso una rigorosa politica di gestione delle scorte alimentari e i menu vengono realizzati prediligendo ingredienti di stagione e locali, abbinati a una carta di vini biologici. Il tutto è presentato ai passeggeri esclusivamente in formato digitale sugli schermi di bordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .