Lo studio legale A&O Shearman si rafforza sul mercato italiano con l’ingresso di nuovi partner

A&O Shearman rafforza l’expertise m&a e real estate in Italia con l’ingresso dei partner Andrea De Pieri (nella foto a sinistra) ed Emanuele Trucco (nella foto a destra), che entrano con un team di cinque persone. Lo studio legale internazionale conta circa 7.000 persone, quasi 4.000 avvocati e circa 800 partner, che lavorano in 47 uffici in 29 paesi.

A&O Shearman, i nuovi ingressi

Andrea De Pieri è un avvocato con doppia qualifica in Italia e a New York, la cui attività si concentra sul real estate, dove assiste regolarmente aziende, banche di investimento e fondi specializzati. Questo il suo commentato: “Sono entusiasta di unirmi al team di A&O Shearman e di contribuire alla sua crescita in Italia. L’opportunità di portare le mie competenze in uno studio legale di così elevato profilo rappresenta una sfida stimolante e un passo importante nella mia carriera. Sono impaziente di collaborare con i nuovi colleghi”.

Emanuele Trucco è un avvocato sempre con doppia qualifica in Italia e a New York, con esperienza in ambito private equity, M&A e più in generale nel settore dei mercati dei capitali: privatizzazioni, IPO, offerte pubbliche, private placement e aumenti di capitale. Così descrive la nuova posizione: “Sono felice di entrare a far parte di A&O Shearman, dove potrò mettere a frutto la mia esperienza e contribuire all’eccellenza delle practice legali in cui mi sono specializzato. Lavorare nel team di A&O Shearman in Italia e all’estero creerà sinergie e opportunità molto interessanti con l’obiettivo condiviso di assistere i nostri clienti internazionali nelle loro sfide più complesse”.

Il team che affianca i due nuovi partner è composto da Eliana Cioffi, Greta Dell’Anna, Olimpia Salsiera, insieme a Duccio Cangioli e Gianfilippo Attanasio.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Emanuele Trucco e Andrea De Pieri insieme ai loro team”, ha commentato Stefano Sennhauser, managing partner di A&O Shearman in Italia, ha commentato. “Il loro ingresso dimostra i nostri ambiziosi piani di crescita nel mercato italiano. Le loro riconosciute competenze non solo integrano e ampliano la nostra attuale offerta, ma confermano anche il nostro impegno a migliorare sempre più la qualità dei nostri servizi e il nostro vantaggio competitivo, sia coltivando il talento interno sia effettuando lateral hire strategici”.

Giovanni Gazzaniga e Paolo Nastasi, partner M&A in Italia, hanno commentato: “Siamo entusiasti dell’arrivo di Emanuele e Andrea che vediamo come un momento veramente fondamentale. Il loro ingresso non è unicamente un accrescimento numerico del nostro team ma è, bensì, un rafforzamento strategico delle competenze tecniche e delle capacità operative di A&O Shearman in Italia”.

