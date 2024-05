Tutte le letture consigliate da Bill Gates per l’estate 2024

Il libro di un autore preferito di TikTok, un corso accelerato di intelligenza artificiale e una guida su come sfruttare al meglio le donazioni filantropiche sono tra le letture e gli orologi estivi consigliati dal miliardario Bill Gates nell’ultimo post del suo blog Gates Notes.

Aspetti principali

Gates, che ha costruito una fortuna dopo aver co-fondato Microsoft negli anni ’70, ha consigliato quattro libri e un programma televisivo che hanno come tema principale il servizio agli altri, in particolare “perché lo facciamo, le cose che possono renderlo difficile e perché dovremmo farlo comunque”, ha scritto.

In cima alla lista c'è The Women di Kristin Hannah, la storia di un'infermiera dell'esercito americano in Vietnam, che Gates ha definito un "tributo scritto magnificamente a un gruppo di veterani che meritano maggiore apprezzamento per gli incredibili sacrifici compiuti".

Hannah, che ha raggiunto un nuovo livello di fama grazie a una fedele base di fan su TikTok, ha pubblicato The Women a febbraio: è diventato il libro per adulti più venduto a febbraio e marzo ed è stato il secondo più venduto ad aprile, secondo i dati Circana (ha venduto 661.630 copie stampate nei primi tre mesi).

Gli altri tre libri consigliati da Gates sono tutti di saggistica, tra cui un'immersione nel modo in cui l'intelligenza artificiale cambierà la vita di studenti e insegnanti in Brave New Worlds di Sal Khan.

Le altre due letture – How to Know a Person di David Books e Infections Giving di Chris Anderson – riguardano le relazioni interpersonali: il primo è una guida per migliorare la conversazione e le abilità sociali, mentre il secondo è una guida per amplificare l'impatto della generosità quotidiana.

Gates ha consigliato di guardare lo show di Apple TV+ Slow Horses, un thriller di spionaggio britannico con Gary Oldman su un gruppo disfunzionale di spie dell'MI5 che operano come una fazione speciale dell'agenzia di intelligence.

Sullo sfondo

Gates pubblica due volte l’anno, all’inizio dell’estate e verso la fine dell’anno, consigli su libri, canzoni e spettacoli. La scorsa estate ha consigliato i libri Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow di Gabrielle Zevin e Born in Blackness di Howard French, il dramma politico Borgen su Netflix e una playlist estiva su Spotify con brani di Vampire Weekend, Adele, Nat King Cole e altri.

La sua lista per le vacanze, una tradizione che porta avanti da oltre un decennio, comprendeva Il canto della cellula di Siddhartha Mukherjee, Invenzione e innovazione: A Brief History of Hype and Failure di Vaclav Smil e Not the End of the World: How We Can Be The First Generation To Build A Sustainable Planet di Hannah Ritchie.

Le stime di Forbes

Gates ha un patrimonio netto stimato di 131,2 miliardi di dollari che lo rende la nona persona più ricca del mondo. Ha fondato Microsoft nel 1975 e possedeva ancora circa l’1,3% delle azioni della società quando si è dimesso dal consiglio di amministrazione nel marzo del 2020.

L’imprenditore ha donato decine di miliardi di dollari attraverso la sua fondazione, la Gates Foundation, ed è cofondatore di The Giving Pledge, una campagna di beneficenza che incoraggia i ricchi a donare almeno metà del loro patrimonio.

