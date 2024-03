Bill Gates costruirà una centrale nucleare nel Wyoming

Secondo il Financial Times, a giugno, a Kemmerer, nel Wyoming, si inizieranno i lavori di una centrale nucleare di nuova generazione della TerraPower, fondata da Bill Gates. È il punto di partenza di un’iniziativa più ampia dell’azienda che mira a portare reattori più economici ed efficienti nel mercato competitivo dell’energia nucleare.

LEGGI ANCHE: “Intelligenza artificiale e cambiamento climatico: cosa ha detto Bill Gates a Davos”

Aspetti principali

L’impianto ospiterà il reattore nucleare Natrium di TerraPower , raffreddato con sodio liquido anziché con acqua e dotato di un sistema di accumulo dell’energia basato su sali fusi, il che rende la macchina energetica più sicura, più economica e più efficiente, che può essere costruita a circa la metà del costo di un reattore raffreddato ad acqua.

, raffreddato con sodio liquido anziché con acqua e dotato di un sistema di accumulo dell’energia basato su sali fusi, il che rende la macchina energetica più sicura, più economica e più efficiente, che può essere costruita a circa la metà del costo di un reattore raffreddato ad acqua. Il reattore produce 345 megawatt e, in caso di necessità, può essere potenziato a 500 megawatt per oltre cinque ore e mezza, il che equivale all’energia necessaria per alimentare circa 400.000 abitazioni.

per oltre cinque ore e mezza, il che equivale all’energia necessaria per alimentare circa 400.000 abitazioni. TerraPower si è assicurata fino a 2 miliardi di dollari di promesse da parte del governo statunitense per completare i lavori dell’impianto e quasi 1 miliardo di dollari di finanziamenti privati, oltre ad aver raggiunto un accordo con la Emirates Nuclear Energy Corporation per esplorare l’esportazione dei reattori Natrium di TerraPower negli Emirati Arabi Uniti.

di promesse da parte del governo statunitense per completare i lavori dell’impianto e quasi 1 miliardo di dollari di finanziamenti privati, oltre ad aver raggiunto un accordo con la Emirates Nuclear Energy Corporation per esplorare l’esportazione dei reattori Natrium di TerraPower negli Emirati Arabi Uniti. Il completamento del progetto di Gates è previsto per il 2030, quando diventerà un impianto commerciale su larga scala che dovrebbe generare 1.600 posti di lavoro nella costruzione e 250 dipendenti a tempo pieno per il funzionamento di Kemmerer, che riceverà energia dalla centrale.

nella costruzione e 250 dipendenti a tempo pieno per il funzionamento di Kemmerer, che riceverà energia dalla centrale. TerraPower e il suo partner PacifiCorp hanno annunciato nel 2022 di voler studiare la possibilità di utilizzare cinque reattori Natrium entro il 2035.

hanno annunciato nel 2022 di voler studiare la possibilità di utilizzare cinque reattori Natrium entro il 2035. Secondo il Financial Times, non è chiaro il prezzo che TerraPower applicherà per l’energia prodotta dall’impianto di Natrium.

TerraPower non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Forbes.

A margine

L’impianto si trova vicino a un impianto di carbone in via di dismissione a Kemmerer, dove vivono 2.415 persone e 1.229 unità abitative, secondo i dati del censimento.

LEGGI ANCHE: “La startup sostenuta da Bill Gates raccoglie 246 milioni di dollari per i piani di trivellazione per l’idrogeno”

Sullo sfondo

L’energia nucleare ha guadagnato sempre più popolarità come fonte energetica alternativa a emissioni zero che potrebbe contribuire a mitigare gli sprechi, l’inquinamento e l’impronta di carbonio associati alle fonti di combustibili fossili. In termini di densità, un pellet di uranio equivale a 17.000 piedi cubi di gas naturale, 120 galloni di petrolio e una tonnellata di carbone, secondo il Dipartimento dell’Energia.

Gates ha fondato TerraPower nel 2008 con l’obiettivo di sviluppare reattori nucleari sicuri ed economici in grado di combattere il cambiamento climatico e soddisfare il fabbisogno energetico.

L’azienda ha raccolto 830 milioni di dollari nel 2022 e, oltre ad altri rivali come la società di energia nucleare NuScale, quotata in borsa, è stata coinvolta in una spinta del governo statunitense a sviluppare, utilizzare ed esportare piccoli reattori nucleari all’avanguardia come mezzo per competere con la posizione della Russia sul mercato dell’energia nucleare e con la fiorente industria nucleare cinese.

LEGGI ANCHE: “Nucleare in Italia: impatto economico da 45 miliardi di euro e 500mila posti di lavoro entro il 2050”

A cosa guardare

Secondo il Wall Street Journal, il governo degli Stati Uniti sta cercando di stipulare accordi decennali con altri Paesi per l’esportazione di piccoli reattori modulari, aggiungendo che la strategia di vendita è incentrata sull’essere un partner meno rischioso di Mosca o Pechino.

“Non è mai una buona cosa se i nostri alleati dipendono da un Paese potenzialmente avversario per l’energia”, ha dichiarato al Journal Bret Kugelmass, amministratore delegato della startup di energia nucleare Last Energy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .