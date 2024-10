Byd ha superato per la prima volta i ricavi di Tesla

I ricavi trimestrali della cinese Byd superano quelli di Tesla: i dati arrivati del colosso cinese delle auto elettriche testimoniano il primo sorpasso ai danni dell’azienda di Elon Musk. I ricavi di Byd sono aumentati del 24%, raggiungendo i 28,2 miliardi di dollari, superando i 25,18 miliardi di Tesla.

I dati economici

Come riporta Bloomberg, l’utile netto di Byd è aumentato dell’11,5%, a 11,6 miliardi di yuan, pari a 1,6 miliardi di dollari, superando leggermente le previsioni, grazie a 1,12 milioni di veicoli elettrici e ibridi plug-in venduti e a un margine lordo del 21,9%. I ricavi sono aumentati del 24%, raggiungendo i 28,2 miliardi di dollari, leggermente al di sotto delle stime di 28,3 miliardi. Tuttavia, hanno superato i ricavi del terzo trimestre di Tesla, pari a 25,182 miliardi. Da gennaio a settembre, Byd ha generato un utile netto di 25,2 miliardi di yuan su un fatturato complessivo di 502,3 miliardi. Gli utili di Tesla hanno avuto difficoltà negli ultimi anni, ma rimangono significativamente superiori a quelli di Byd. L’utile netto di Tesla è stato di 2,167 miliardi di dollari nel terzo trimestre.

Tesla ancora più forte

Nonostante la forte crescita, Byd rimane leggermente indietro rispetto a Tesla in termini di consegne globali: nel terzo trimestre, il costruttore cinese ha venduto 443.426 veicoli elettrici a batteria, un aumento del 2,7% rispetto all’anno precedente, ma comunque inferiore alle 462.890 unità consegnate da Tesla. Tuttavia, Byd domina il mercato domestico, rappresentando oltre un terzo di tutte le immatricolazioni di veicoli elettrici e ibridi plug-in in Cina dall’inizio dell’anno, un dato che riflette la sua consolidata leadership nel settore.

Il vero gap si evidenzia nel valore di mercato complessivo. Secondo Bloomberg, la differenza è particolarmente accentuata nella capitalizzazione in Borsa. Tesla, infatti, ha un valore di 833,1 miliardi di dollari: quasi sette volte i 119,4 miliardi di Byd.

Le prospettive di Byd

Byd ha beneficiato della crescente domanda domestica in Cina, supportata da sussidi nazionali e locali che incentivano il passaggio dalle auto a benzina a elettriche e ibride. Queste vendite interne hanno permesso a Byd di rimanere su numeri positivi nonostante le resistenze incontrate nei mercati esteri. L’Unione europea ha recentemente aumentato le tariffe fino al 45% sulle auto elettriche provenienti dalla Cina, intensificando le tensioni commerciali. Byd non vende veicoli passeggeri negli Stati Uniti a causa dei dazi.

Le prospettive di utili di Byd per l’ultimo trimestre dell’anno sono ancora più promettenti. Come conclude Bloomberg, gli ultimi tre mesi dell’anno sono solitamente il periodo di picco per gli acquisti, e oltre ai sussidi, il governo ha chiesto alle agenzie centrali di aumentare gli acquisti di Ev. Byd prevede di raggiungere il suo obiettivo di vendita annuo, rivisto a 4 milioni di veicoli, avendo venduto circa 2,74 milioni di unità fino a settembre. Secondo Citibank, Byd potrebbe arrivare a vendere fino a 500mila unità al mese entro novembre.

