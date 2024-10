Le trimestrali sorridono a Microsoft e Meta, ma i titoli scivolano a Wall Street. Pesa la spesa per l’IA

Ricavi e risultati oltre le attese non bastano a Microsoft e Meta. Nel pre-market, le azioni di entrambi i colossi tech sono in discesa di circa il 4%.

La trimestrale di Microsoft

Microsoft ha registrato un fatturato record di 65,6 miliardi di dollari, oltre le stime di 64,6 miliardi di dollari e in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e un utile di 3,30 dollari per azione, in aumento del 6% rispetto alle stime iniziali di 3,10 dollari. Anche l’utile netto è volato dell’11% fino a 24,7 miliardi di dollari. “La trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, gli artefatti di lavoro e il flusso di lavoro in ogni ruolo, funzione e processo aziendale”, ha affermato Satya Nadella, presidente e amministratore delegato di Microsoft. “Stiamo ampliando le nostre opportunità e conquistando nuovi clienti mentre li aiutiamo ad applicare le nostre piattaforme e strumenti di intelligenza artificiale per guidare una nuova crescita”.

In questa direzione, decisiva è stata la spinta di Microsoft Cloud, che ha riportato “38,9 miliardi di dollari, in crescita del 22% rispetto all’anno precedente”, come detto da Amy Hood, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario. Questo trimestre, peraltro, è il primo da quando Microsoft ha modificato il modo in cui riporta le prestazioni del suo segmento aziendale, un rimescolamento che secondo gli analisti dovrebbe riflettere meglio i numeri di Azure e della rivale Amazon Web Services. Ma è un cambiamento che, secondo l’analista di Bernstein Mark Shmulik, potrebbe causare “confusione” tra gli investitori dopo questo report.

Peraltro, anche se al momento le azioni della società sono previste in discesa di quasi il 4%, secondo David Pascucci, analista dei mercati di Xtb, il trend sul titolo rimane ancora “rialzista nel lungo periodo, in attesa della chiusura mensile che, al momento, vede le quotazioni ancora al di sotto dei massimi storici raggiunti a luglio”. Infine, non bisogna dimenticare che negli ultimi due anni il titolo ha fatto registrare un rally dell’87%, superando la performance dell’S&P 500 e di Apple, cresciuti rispettivamente del 54% e del 50%.

In cifre

Con una capitalizzazione di mercato di 3,2mila miliardi di dollari, Microsoft è la terza azienda quotata in Borsa di maggior valore al mondo.

La trimestrale di Meta

Anche Meta ha registrato un fatturato oltre le attese: 40,6 miliardi di dollari contro 40,2. In crescita anche l’utile per azione, 6,03 dollari, oltre il 15% rispetto alle stime iniziali di 5,22 dollari. Come per la trimestrale di Microsoft, quella di Meta ha al centro l’intelligenza artificiale come settore di punta per i futuri sviluppi. “Abbiamo avuto un buon trimestre, guidato dai progressi dell’intelligenza artificiale nelle nostre app e nel nostro business”, ha affermato Mark Zuckerberg, fondatore e ceo di Meta. “Abbiamo anche un forte slancio con Meta AI, l’adozione di Llama e gli occhiali alimentati dall’intelligenza artificiale”. . In crescita anche l’utile per azione, 6,03 dollari, oltre il 15% rispetto alle stime iniziali di 5,22 dollari. Come per la trimestrale di Microsoft, quella di Meta ha al centro l’intelligenza artificiale come settore di punta per i futuri sviluppi. “Abbiamo avuto un buon trimestre, guidato dai progressi dell’intelligenza artificiale nelle nostre app e nel nostro business”, hafondatore e ceo di Meta. “Abbiamo anche un forte slancio con Meta AI, l’adozione di Llama e gli occhiali alimentati dall’intelligenza artificiale”. Anche le spese in conto capitale sono aumentate su base annua, raggiungendo i 9,2 miliardi di dollari, poiché l’azienda continua a investire miliardi nell’intelligenza artificiale e nella sua unità hardware Reality Labs. Quest’ultima, responsabile dei prodotti come il visore il visore Meta Quest e gli occhiali per realtà aumentata Orion, appena presentati, ha registrato una perdita operativa di 4,4 miliardi di dollari. Una tendenza che, ha detto la cfo Susan Li, l’azienda prevede continuerà per il resto dell’anno. Fattore che ha acuito le preoccupazioni degli investitori: il titolo è previsto al ribasso di circa il 4% a Wall Street. Tuttavia, nel lungo periodo, come chiarisce Pascucci, “il trend rimane ancora rialzista”. Il rally Le azioni Meta hanno sovraperformato in confronto a quelle dei concorrenti, crescendo di circa il 70% dall’inizio dell’anno, mentre altri giganti della tecnologia, come Google e Microsoft, sono cresciuti rispettivamente del 30% e del 18%. Non è un caso se a inizio mese le azioni di Meta hanno raggiunto il massimo storico di 602,95 dollari. Crescita che ha permesso al titolo di abbattere il muro dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Al momento si attesta a 1.500 miliardi di dollari. LEGGI ANCHE: “Trimestrale record per Alphabet: sfiora i 90 miliardi di fatturato e accende Wall Street” Tra utenti e occhiali Anche gli utenti attivi giornalieri sulle app sono cresciuti del 5% su base annua, raggiungendo quota 3,29 miliardi, ma in questo caso hanno deluso le aspettative degli analisti, che si attestavano sui 3,31 miliardi. Oltre agli occhiali Orion, la società sta continuando la sua collaborazione con EssilorLuxottica per i Ray-Ban Meta, al punto che sarebbe pronta ad acquisire una quota della società guidata da Francesco Milleri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .