Angelo Abate e San Patrignano insieme per un futuro sostenibile

Il mondo degli investimenti immobiliari sta cambiando. Angelo Abate, fondatore di Gumpab e della community Unicorn vuole creare un futuro in cui il profitto si combina con l’etica e la sostenibilità. Abate ha rivoluzionato il settore in Italia con il crowdfunding e la decostruzione immobiliare, dimostrando che è possibile rigenerare aree urbane riducendo l’impatto ambientale e promuovendo un’economia circolare.

Dal 15 al 17 di novembre si terrà la 2ª edizione dell’evento Casa Libera Tutti, ospitata nella comunità di San Patrignano, e sarà un’opportunità per esplorare come gli investimenti immobiliari possono creare entrate passive impattanti e cambiare la vita delle persone. La community di investitori Unicorn, con il suo focus sugli investimenti etici, insegna a costruire un futuro finanziario stabile, riducendo lo stress e guadagnando tempo prezioso.

L’evento sarà un’occasione per imprenditori, liberi professionisti e investitori anche se partono da zero, ma desiderano costruire un futuro di abbondanza economica e sostenibilità. Durante l’evento, gli investitori avranno l’opportunità di partecipare a workshop e panel che copriranno tutti gli aspetti dell’investimento immobiliare etico, dalla creazione di valore economico attraverso progetti sostenibili, alla scoperta di nuove strategie per aumentare la propria capacità finanziaria di investimento e ridurre al minimo l’imposizione fiscale.

Si discuteranno anche i trend emergenti del mercato, con particolare attenzione ai temi degli investimenti immobiliari in crowdfunding, per cui il gruppo unicorn ha inaugurato una propria piattaforma che ha già riscosso oltre 3.000.000 euro in soli 3 mesi e che aprirà a tutti i presenti all’evento.

Casa Libera Tutti sarà un vero seminario professionale in cui Angelo Abate e altri professionisti affermati provenienti anche dall’estero, in particolare dall’Albania, in cui mostreranno le tecniche per acquistare appartamenti anche senza soldi, acquistare case a sconto per ottenere rendimenti a doppia cifra e tante altre tecniche contrattuali per prosperare con l’immobiliare.

I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come il settore immobiliare possa coniugare profitti e responsabilità sociale, creando un doppio impatto positivo: finanziario e ambientale.

Gumpab ha dimostrato che attraverso la decostruzione ecosostenibile è possibile rigenerare intere aree urbane, recuperando materiali e riducendo drasticamente i rifiuti. Questo modello non solo minimizza l’impatto ambientale, ma crea anche opportunità di sviluppo e investimento in un settore sempre più orientato al futuro. Un futuro in cui il profitto non è l’unico obiettivo, ma è bilanciato dalla sostenibilità e dal miglioramento della qualità della vita delle persone. Non si tratta di un’utopia, ma di una realtà sempre più concreta, dove investire significa creare valore per sé stessi e per la società.

