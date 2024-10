Waymo continua la sua crescita: 150.000 corse in robotaxi e 1 milione di chilometri a settimana

Waymo, l’unità di taxi robotizzati di Alphabet, sta ora fornendo oltre 150.000 corse a pagamento a settimana, con un aumento di oltre il 50% da agosto, mentre il gigante tecnologico cerca di stare davanti ai potenziali rivali nella guida autonoma, tra cui la Tesla di Elon Musk. L’ad di Alphabet, Sundar Pichai, ha reso noto il dato relativo alle corse settimanali durante la telefonata di presentazione dei risultati del terzo trimestre dell’azienda.

Leader del settore

La società con sede a Mountain View (California), non ha indicato l’ammontare dei ricavi generati da Waymo nel trimestre, anche se la sua attività Other Bets, che include il servizio di robotaxi, è aumentata del 31% a 388 milioni di dollari, probabilmente grazie alla compagnia di corse che, secondo Pichai, è “la parte più grande” di quel portafoglio. La perdita operativa di Other Bets si è ridotta del 6,5% a 1,1 miliardi di dollari nel periodo di tre mesi.

Waymo “è considerato un leader tecnico nel settore dei veicoli autonomi e sta creando una crescente opportunità commerciale”, ha dichiarato Pichai. “Ora ogni settimana Waymo percorre più di 1 milione di chilometri in completa autonomia e serve più di 150.000 corse a pagamento: è la prima volta che un’azienda AV raggiunge questo tipo di utilizzo mainstream”.

L’espansione di Waymo e il confronto con Musk

La rapida crescita del servizio, che è passato dalle 50.000 corse settimanali di maggio alle 100.000 di agosto, è dovuta all’aumento dei passeggeri a Phoenix, San Francisco e Los Angeles. A meno di incidenti gravi, la crescita dovrebbe rimanere sostenuta nei prossimi mesi con l’ulteriore espansione a Los Angeles e il lancio ad Austin, in Texas, e ad Atlanta. Per finanziare questa espansione, Waymo ha dichiarato la scorsa settimana di aver raccolto altri 5,6 miliardi di dollari, guidati da Alphabet e da investitori di rischio.

Musk intanto sta riposizionando Tesla come uno dei principali fornitori di robotaxi, nonostante la sua azienda non abbia effettuato alcun programma di test pubblici di veicoli autonomi o condiviso informazioni dettagliate sul suo sistema. Le controverse funzioni Autopilot e Full Self-Driving di Tesla, per le quali l’azienda fa pagare ai clienti 15.000 dollari, non sono tecnicamente autonome in quanto richiedono che un conducente umano sia pronto a subentrare in qualsiasi momento. I robotaxi di Waymo funzionano senza un umano al volante.

I prossimi progetti di Waymo

Oltre a nuovi fondi, Waymo sta aggiungendo un impianto di produzione di veicoli nella metropolitana di Phoenix per installare i sensori e il sistema informatico nei suoi robotaxi. Oltre a ciò, l’azienda prevede di acquistare veicoli elettrici basati sul modello Ioniq 5 di Hyundai per la sua flotta in crescita a partire dal prossimo anno. Waymo sta inoltre passando a un nuovo sistema di sensori e di calcolo a basso costo che, a suo dire, è più potente di quello attualmente in uso e che la aiuterà a diventare redditizia.

“È un momento emozionante”, ha detto Pichai. “Ovviamente continuiamo a concentrarci sulla sicurezza, ma stiamo cercando di scalare e di testare una serie di modelli che ci aiuteranno a pianificare il futuro per il 2025 e oltre”.

