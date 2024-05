La startup dell’IA di Elon Musk ha raccolto 6 miliardi di dollari

Come ha annunciato la stessa startup, xAI, il progetto di Elon Musk legato all’intelligenza artificiale ha raccolto 6 miliardi di dollari in un round di finanziamento. La cifra aiuterà xAI a crescere per competere con OpenAI e altre aziende come Google e Anthropic.

xAI is pleased to announce..https://t.co/uu0ioPgS8V — xAI (@xai) May 27, 2024

Aspetti principali

In un post sul blog, xAI ha rivelato che tra gli investitori ci sono Andreessen Horowitz , Sequoia Capital , l’imprenditore saudita Prince Alwaleed Bin Talal, Fidelity Management & Research Company e altri.

, , l’imprenditore saudita e altri. In un post su X, Musk ha affermato che la valutazione pre-money di xAI era di 18 miliardi di dollari.

Musk ha detto che ci saranno “altre cose da annunciare nelle prossime settimane” e che l’azienda porterà “presto molteplici aggiornamenti tecnologici entusiasmanti e nuovi prodotti”.

I fondi raccolti nell’ultimo round saranno utilizzati per “portare i primi prodotti di xAI sul mercato, costruire infrastrutture avanzate e accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie future”.

Le parole di Musk

Musk ha lanciato un appello a nuovi potenziali sviluppatori di IA, chiedendo loro di unirsi a xAI se “credono nella missione di comprendere l’universo, che richiede una ricerca rigorosa della verità, senza paura di essere impopolari o politicamente corretti.”

