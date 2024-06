“The Tomorrow Makers”: Leonardo Vigolo sull’importanza di innovare nel gaming

Dare voce agli innovatori di domani. Questo il claim del progetto “The Tomorrow Makers” di Forbes Italia e Honor, che ha visto 4 talent italiani confrontarsi su temi quali digitalizzazione, innovazione, tecnologia. Fil rouge del racconto è il modello Honor Magic V2, foldable più leggero e sottile in commercio, spiegato nelle sue funzionalità all’avanguardia.

Terza voce del progetto è Leonardo Vigolo, head of new ventures di Formules, società di consulenza strategica per i progetti culturali e le industrie creative. Vigolo si occupa di social gaming nel segmento b2b e ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei più importanti progetti in Italia in ambito web3 e metaverso.

L’innovazione è quindi al centro del modello di business di Formules, e a proposito del modello foldable di Honor Vigolo dice: “Da quando lo utilizzo ho vissuto una sorta di cambio di paradigma. Trovo sia semplicemente rivoluzionario, infatti, avere un telefono che, una volta aperto, diventa comodo come un pc”.

“Il multiscreen (e di conseguenza la dimensione dello schermo) è sicuramente la caratteristica più disruptive. Spesso mi capita di essere impossibilitato a svolgere determinati task in mobilità. Per esempio, nelle sessioni di testing/debug, devo da un lato monitorare la sessione di gioco e dall’altro la console per vedere se compaiono errori. Senza dimenticare la funzione “Parallel”, spazio di archiviazione privato che mi permette di avere una partizione tra i contenuti pubblici e quelli sensibili”.

Qui il video completo:

