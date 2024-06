Forbes e Buzzoole presentano la seconda edizione dei Top Creators Awards, l’evento che premia i migliori creator italiani

Buzzoole, la martech agency specializzata in servizi e tecnologie per l’influencer marketing, e Forbes presentano la seconda edizione di Top Creators Awards. L’evento, lanciato nel 2023, nasce con l’obiettivo di riconoscere, valorizzare e premiare i content creator del panorama nazionale che si stanno contraddistinguendo per creatività, autenticità, performance e capacità di engagement.

La premiazione

La premiazione si terrà venerdì 18 ottobre 2024 al Tag – Talent Garden Calabiana di Milano, a partire dalle 18.00. Nel corso della serata saranno proclamati per la prima volta anche i vincitori del nuovo contest organizzato da Forbes Italia in collaborazione con Buzzoole, “I nuovi volti di Forbes”, che offre agli aspiranti content creator l’opportunità di diventare il nuovo volto social del magazine.

Dopo il successo della prima edizione, l’evento ritorna e amplia le categorie che saranno premiate, aprendo anche al lifestyle, alle TikTok Live e ai podcast, che si andranno così ad aggiungere a quelle individuate nel 2023: food & beverage, motori, beauty, travel, education, entertainment e tech. Per ogni categoria sono previste due tipologie di riconoscimento: il premio performance, assegnato da Buzzoole e volto a riconoscere la capacità dei creator di generare interazione attraverso i propri contenuti, e il premio della redazione, assegnato da Forbes Italia e destinato a chi si è distinto per originalità e creatività.

Una bussola per i protagonisti della creator economy

L’evento punta a offrire una bussola per individuare i protagonisti italiani della creator economy, un ecosistema che conta oltre 300 milioni di content creator e che si stima raggiungerà i 480 miliardi di dollari entro il 2027. La seconda edizione dei Top Creators Awards sarà anche l’occasione per fare il punto sullo scenario attuale del settore dell’influencer marketing, puntando i riflettori sui temi della trasparenza, anche in virtù delle nuove linee guida dell’authority, e sui trend emergenti.

“Le piattaforme digitali si arricchiscono ogni giorno di nuovi creator, ma non tutti riescono a distinguersi per originalità, autenticità e performance”, spiega Gianluca Perrelli, ceo di Buzzoole. “Con questo premio vogliamo valorizzare i veri talenti e mettere in luce chi è capace di dare vita a contenuti creativi di qualità instaurando legami di fiducia significativi con la propria community. Per identificare i migliori creator del panorama nazionale nelle diverse categorie ci affideremo alla nostra Buzzoole Suite, che grazie all’Intelligenza Artificiale fornisce insight puntuali e oggettivi sulle performance dei creator”.

“Informazioni, comunicazioni e idee innovative sono alla base di un contesto che vuole migliorarsi, vuole crescere e vuole generare ricchezza”, spiega Nicola Formichella, ceo di Forbes Italia. “I creatori digitali oggi sono parte integrante di questo processo di sviluppo. Forbes, storicamente in prima linea nella valorizzazione dei talenti, intende con questo premio dare visibilità ai migliori, a coloro che con la loro inventiva fattivamente spingono sull’acceleratore della crescita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .