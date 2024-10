Top Creators Awards 2024 – le interviste

Forbes Italia e Buzzoole, martech company specializzata in tecnologie e servizi per l’influencer marketing, hanno premiato anche quest’anno i migliori creator italiani durante i Top Creators Awards 2024, che si sono svolti al Talent Garden Calabiana di Milano. Ecco le interviste realizzate durante la serata.

I vincitori:

Diletta Secco

premio Performance categoria Food & Beverages

Diletta Secco è una delle food creator più note del web; raffinata storyteller dal tone of voice dolce e pacato. I suoi contenuti presentano ricette genuine, sane e ricche di gusto e sono la dimostrazione del suo amore verso la cucina e le materie prime. Questa sua filosofia di vita ricopre il suo mondo a 360°, portandola a dispensare sui social consigli alla portata di tutti per portare sempre a tavola novità e creatività.

Luigi Giaretti

premio Performance categoria Fashion

Designer di gioielli e insider del fashion system racconta sui social la sua visione delle moda e dei nuovi trend tra redcarpet e sfilate. Con il suo occhio impeccabile per il dettaglio e la sua capacità di interpretare le tendenze globali in modo unico, Luigi Giaretti è diventato una fonte di ispirazione per migliaia di appassionati di moda. Attraverso i suoi canali social riesce a trasmettere un concetto più profondo di moda come espressione di sé, raccontando storie attraverso ogni abito, tessuto e accessori. Che si tratti di sfilate, collaborazioni con marchi prestigiosi o consigli di styling, Luigi infonde sempre nei suoi contenuti una creatività che va oltre le apparenze.

Francesca Busi

premio Redazione categoria Fashion

Francesca Busi, conosciuta sui social come Youaremylemonade, è una delle creator più influenti su TikTok e Instagram nel mondo della moda. Con oltre 61 milioni di “mi piace”, si è distinta grazie al suo umorismo tagliente e alle opinioni non convenzionali. Iniziando la sua carriera sui social media nel 2021, Francesca ha rapidamente costruito un vasto pubblico. La sua capacità di combinare ironia e critica costruttiva ha reso i suoi contenuti virali.

Il suo successo è dovuto in gran parte alla capacità di parlare di moda in modo diretto, utilizzando un linguaggio semplice ma raffinato, rendendo i suoi contenuti accessibili e divertenti per un pubblico ampio. La sua ironia e il suo stile unico le hanno permesso di creare un forte legame con i follower, che apprezzano la sua autenticità e la capacità di rendere interessanti anche gli argomenti più complessi.

Frank Gramuglia

premio Redazione categoria Entertainment

Francesco Gramuglia, in arte Frank Gramuglia, ha costruito la sua carriera come content creator. Laureato in Scienze Politiche a Milano, inizia la sua carriera nel settore alberghiero, diventando direttore di diverse strutture in Italia. Tuttavia, durante il lockdown del 2020, Gramuglia scopre la sua vena creativa e ironica, conquistando milioni di follower su TikTok e Instagram con video che prendono in giro le convenzioni sociali, spesso accompagnati da un linguaggio schietto e diretto. Nel 2019, pubblica il suo primo libro, Il taccuino della vergogna, un insieme di racconti ispirati alla sua stessa vita, caratterizzati da cinismo e una forte critica sociale. Oggi, con oltre 2 milioni di follower su TikTok e 1,5 milioni su Instagram, Gramuglia continua a far riflettere e divertire il suo pubblico, senza rinunciare alla sua visione disincantata del mondo.

Mandrake

premio Redazione categoria Comedy

Giuseppe Ninno, conosciuto sui social come Mandrake, è un comico e content creator italiano che ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile ironico e le sue interpretazioni esilaranti. Attivo su piattaforme come TikTok e Instagram, Mandrake si è fatto strada grazie a sketch brillanti e personaggi originali, che mettono in luce la sua versatilità artistica e il suo innato talento per l’improvvisazione. Ninno è riuscito a distinguersi per la capacità di trasformare situazioni quotidiane in contenuti virali, caratterizzati da una comicità pungente ma sempre accessibile.

Manuel Mercuri

premio Redazione categoria Theatre

Manuel Mercuri è un attore, ballerino e content creator italiano, noto per i suoi video creativi e divertenti che spopolano sui social, in particolare su TikTok e Instagram. Grazie al suo talento nel mescolare comicità e teatro fisico, Manuel ha conquistato milioni di follower in tutto il mondo, affermandosi come uno dei creator più seguiti e apprezzati. Con un passato nelle arti performative, Manuel ha saputo trasportare le sue abilità nel mondo digitale, creando contenuti che combinano storytelling visivo, danza e comicità. La sua creatività lo ha portato a esplorare nuovi orizzonti. Mercuri continua a sorprendere e divertire il suo pubblico, mantenendo una connessione autentica con i suoi follower e contribuendo a ridefinire i confini tra intrattenimento tradizionale e digitale.

Ilaria Paris

premio Performance categoria TikTokLive

Ilaria Paris ha iniziato a dedicarsi alla creazione di contenuti su TikTok, concentrandosi sulle dirette di make-up. In breve tempo, grazie al suo crescente seguito, ha deciso di aprire un e-commerce, occupandosi personalmente della gestione delle vendite online di abbigliamento e accessori. Nel febbraio 2024 ha iniziato a partecipare ai live match, ossia sfide interattive multi ospite di TikTok LIVE, consolidando ulteriormente la sua presenza nel mondo del social live streaming. Oggi, Ilaria ha fatto della content creation la sua professione.

Gianluca Gazzoli

premio Performance categoria Podcast

Con oltre dieci anni di esperienza nel mondo della radio, Gianluca Gazzoli ha saputo costruire nel tempo un legame unico con il suo pubblico. Con la sua capacità innata di coinvolgere e affascinare il pubblico, è diventato negli anni un abile content creator, maestro nel raccontare storie che ispirano e intrattengono. Tra i suoi numerosi progetti, quello che ha davvero lasciato il segno è il podcast ‘The BSMT’, che si distingue per il suo format intimo, quasi sotterraneo – da qui il nome ‘basement’ – dove Gianluca crea uno spazio di conversazione autentico e profondo, portando ospiti di spicco a condividere storie personali, emozioni e riflessioni mai scontate, e dando a chi ascolta l’impressione di far parte di una chiacchierata informale, quasi familiare, ma sempre illuminante.

Pitone Programmatore

premio Redazione categoria Tech

Con una passione per la programmazione, Edoardo ha insegnato a migliaia di persone come usare il codice per creare app utili e creative.

Barbascura

premio Performance categoria Education

YouTuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore televisivo. Laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa. È divenuto celebre sul web per la rubrica Scienza Brutta, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturali. Per il suo modo inusuale e sopra le righe di trattare questi argomenti, Barbascura X, è stato definito il punk della divulgazione scientifica.

Elisa Maino

premio Redazione categoria Beauty

Elisa Maino è una scrittrice, tiktoker e influencer italiana. Tra le sue prime passioni ci sono la danza e il make-up, quest’ultimo un amore trasmessole dalla nonna materna, che le ha insegnato a truccarsi. Nel 2015, ancora giovanissima, apre un profilo su Musical.ly, il social che nel tempo si trasforma in TikTok, dove inizia a pubblicare video di challenge. Successivamente, decide di dedicarsi al proprio canale social, specializzandosi in video a tema make-up e beauty. Col tempo, scala le classifiche di TikTok, affermandosi come una delle creator più seguite in Italia. Nel 2018, grazie al successo ottenuto online, Elisa Maino comincia a dedicarsi a progetti anche al di fuori dei social.

Eleonora Riso

premio Redazione categoria Food Beyond

Eleonora Riso è una chef livornese che ha catturato l’attenzione del pubblico durante la tredicesima edizione di MasterChef Italia, grazie al suo talento culinario e alla sua esuberante personalità. Oltre il piccolo schermo, Eleonora è apprezzata per il suo approccio innovativo e fresco alla cucina, comunicando con creatività e irriverenza, qualità che l’hanno resa una delle voci più interessanti del panorama culinario italiano.

Roberto Parodi

premio Redazione categoria LifeStyle

Scrittore, giornalista e conduttore televisivo, Roberto Parodi è un viaggiatore appassionato che ha fatto della sua vita nomade e della libertà di movimento il suo marchio distintivo.

Matteo Pelusi

premio Performance categoria Travel

Matteo Pelusi in arte Matt, è un food & travel blogger conosciuto da ormai molti anni sui social. Espansivo, intelligente ed estremamente ironico, condivide momenti della sua vita, viaggi e ricette su TikTok e Instagram dove vanta milioni di followers, sempre interessati a tutte le sue nuove avventure. Matteo non è solo un creator, ma un vero narratore di esperienze: ogni destinazione che visita diventa una storia da raccontare, ricca di dettagli, emozioni e culture diverse. Attraverso i suoi video e le sue foto, riesce a trasportare il pubblico in luoghi lontani e affascinanti, mostrando la bellezza del mondo in modo autentico e avventuroso.

Organizzatori e Sponsor:

Nicola Formichella, amministratore delegato Forbes Italia

Gianluca Perelli, amministratore delegato Buzzoole

Giancarlo Parolini, Head of Communication & Sustainability di Zonin Group

Anita Menna, owner e brand manager di Pasta Garofalo

Ester Tamasi, direttore di Malta Tourism

Giacomo Marzoli, National Sales Manager – Spain, Portugal & Italy di Harley-Davidson Motor Company

Giulio Ravizza, Director of Brand, Digital and Media Eolo

Alice Marinelli, Engagement & Corporate Communication Manager Pernod Ricard Italia

Si ringrazia:



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .