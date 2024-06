Crollano le azioni Berkshire Hathaway: la peggior seduta da 4 mesi

Martedì, il titolo Berkshire Hathaway è andato vicino dal registrare la sua peggior seduta dell’anno. Una discesa non collegata alla bizzarra vicenda di lunedì, quando la Borsa di New York, per chiaro errore informatico, mostrava le azioni di Berkshire Hathaway in ribasso di quasi il 100%. Tuttavia, il titolo è andato comunque incontro a forti vendite, confondendo anche diversi analisti di Wall Street.

Fatti principali

A metà pomeriggio, le azioni di Classe A di Berkshire Hathaway sono scese di oltre il 2% a meno di 620.000 dollari, viaggiando così verso la più grande perdita giornaliera da febbraio. Inoltre, le sue più economiche azioni di Classe B “baby Berkshire” sono crollate poco sotto il prezzo di 410 dollari.

Le vendite sul titolo sono state una “sorpresa”, perché non c’è stato un evidente catalizzatore di attenzione, ha spiegato a Forbes l’analista di Argus Research, Kevin Heal, aggiungendo che dubitava che avesse ‘qualcosa a che fare’ con il problema tecnico.

Heal ha osservato che le perdite fatte registrare Berkshire sono avvenute in un contesto in cui sono alcune delle sue più importanti partecipazioni hanno fatto registrare dei leggeri cali (le azioni di Bank of America, Chevron, Chubb e Occidental Petroleum sono scese dello 0,5% o più). Heal ha inoltre sostenuto che è probabile che il calo sia dovuto semplicemente alla decisione, da parte di alcuni investitori della società, di incassare diversi profitti dalla vendita delle azioni, dato che il titolo è andato incontro a un importante rally negli ultimi mesi (Berkshire Hathaway è cresciuto del 15% da inizio anno, superando leggermente il guadagno dell’11% dell’S&P 500).

Meyer Shields, analista di Keefe, Bruyette & Woods, nell’analizzare le possibili motivazioni del crollo fatto registrare martedì, ha sottolineato il ‘doppio smacco’ che esercita pressioni sulle azioni di Berkshire a causa del sentiment instabile degli investitori e delle aspettative, ancora elevate, sui tassi di interesse. Aspetti che riducono sia il valore delle sue partecipazioni azionarie (per circa quasi 400 miliardi di dollari), sia il potenziale di guadagno riferito ad alcune attività proprie della società, in particolare riferite a quelle delle assicurazioni che sono sensibili ai tassi di interesse.

Secondo l’analista di Morningstar, Greggory Warren, “la tanta incertezza sui tassi a breve termine [sta] compromettendo le performance azionarie giornaliere” soprattutto dei principali gestori patrimoniali quotati in Borsa, come Berkshire. LEGGI ANCHE: “I consigli di investimento di Warren Buffett per il 2024: la psicologia conta quanto la finanza” La valutazione di Forbes Martedì, a causa del crollo delle azioni della società, il patrimonio netto di Buffett ha subito una riduzione di 3 miliardi di dollari fino a 135 miliardi di dollari, ossia in calo più di qualsiasi miliardario al di fuori dell’India, secondo la classifica dei miliardi in tempo reale di Forbes. Buffett, il cui patrimonio netto è quasi interamente costituito dalla sua partecipazione di circa il 15% in Berkshire, è l’ottava persona più ricca al mondo, dietro al co-fondatore di Google Sergey Brin. Citazione cruciale Sia Heal che Shields hanno anche indicato un accordo di 178 milioni di dollari siglato proprio martedì da una società di servizi di proprietà del Berkshire per gli incendi del 2020 sulla costa occidentale come spiegazione al crollo di Berkshire, anche se la notizia è stata annunciata durante il normale orario di negoziazione di lunedì. Anche se si tratta di una sciocchezza rispetto alla liquidità complessiva di 189 miliardi di dollari del Berkshire, si tratta di notizie che possono “scuotere un po’ le azioni”. Background Le azioni Berkshire Hathaway sono finite sorprendentemente sotto i riflettori poiché la Borsa di New York ha visualizzato erroneamente una perdita intraday del 99,97% a causa di un problema tecnico, causando un blocco su tutte le negoziazioni per le azioni di Classe A di Berkshire per quasi due ore. Berkshire è l’ottava società pubblica di maggior valore al mondo ed è tra le aziende americane più redditizie, generando 96 miliardi di dollari nel suo ultimo anno, dietro solo ai 97 miliardi di dollari di Apple Buffett, considerato uno degli investitori di maggior successo di sempre, ha supervisionato un aumento dal prezzo delle azioni di Classe A del Berkshire da meno di 500 dollari nel 1980 al livello di oltre 600mila dollari di oggi.

