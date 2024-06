Innovatori Made In Italy 2024 – Puntata 1

Innovatori Made In Italy 2024 è il format ideato da Innovation Hero Club per narrare le storie più innovative dei player di oggi e per offrire spunti alle nuove generazioni di imprenditori e manager.

In questa prima puntata conosceremo: Elisa Sala, chief operating officer di Tannico; Paolo Maggi, managing director South Europe di Tetra Pak; Dario Emiliani, direttore di stabilimento di Distillerie Mazzari spa e Tommaso Putin, vice presidente di Serenissima Ristorazione e vice presidente di ANIR Confindustria.