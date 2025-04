AI, cloud e soluzioni intelligenti: TeamSystem accelera la digitalizzazione delle imprese

BRANDVOICE | PAID PROGRAM – TeamSystem

TeamSystem è una tech company leader nelle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. Da 40 anni, oltre 2 milioni di clienti si affidano a TeamSystem per una digitalizzazione semplice e sicura, grazie alla continua innovazione dell’azienda e alla sua capacità di anticipare le necessità del mercato.

Per rafforzare la sua leadership nel settore, TeamSystem ha adottato una strategia di acquisizioni e partnership, avviando interventi per armonizzare le tecnologie in uso e aumentare l’efficienza in azienda. In questo contesto, la collaborazione con Microsoft e Avanade ha giocato un ruolo chiave, accelerando la trasformazione digitale dell’azienda e abilitando l’integrazione di funzionalità di Intelligenza Artificiale Generativa nelle soluzioni offerte ai clienti.

Ne parliamo con Stefano Liguori, chief information officer di TeamSystem dal 2019.

Quali esigenze e obiettivi specifici hanno portato TeamSystem a intraprendere un percorso di trasformazione digitale?

Negli ultimi anni, TeamSystem ha adottato una strategia di crescita basata su acquisizioni mirate, per consolidare la propria posizione nel mercato e offrire una gamma sempre più ampia di soluzioni innovative e servizi completi ai clienti. Questa espansione ha portato la convergenza di sistemi e infrastrutture IT eterogenei, rendendo evidente la necessità di integrare e ottimizzare efficacemente le risorse, per garantire scalabilità, sicurezza e interoperabilità. In risposta a questa esigenza, TeamSystem ha collaborato con Microsoft e Avanade per adottare un’infrastruttura cloud basata su Microsoft Azure. Una soluzione che ha permesso di unificare rapidamente e in modo fluido le acquisizioni tecnologiche, centralizzare i sistemi IT e scalare le operazioni senza limitazioni infrastrutturali.

Come il passaggio al cloud ha trasformato l’infrastruttura IT di TeamSystem e quali sono stati i principali benefici ottenuti?

Il nostro Journey to Cloud è iniziato anni fa con la realizzazione di un modello prototipale, oggi diventato per TeamSystem uno standard resiliente. Partivamo da un’infrastruttura legacy on-premise, che non era più in grado di supportare la nostra volontà di innovare. Il passaggio al cloud ci ha consentito di superare i limiti di scalabilità, adottando un modello di consumo flessibile e performante. Grazie alla profonda conoscenza delle tecnologie Microsoft e delle best practice nelle soluzioni cloud di Avanade, abbiamo progettato e implementato un’architettura che è in grado di rispondere alle nostre esigenze immediate ed è pronta ad evolvere insieme alle nostre ambizioni future. Oggi, sulla nostra infrastruttura cloud, gestiamo oltre 3.400 clienti e continuiamo a espanderci con nuovi prodotti e servizi, utilizzando l’agilità e la velocità di sviluppo che questa tecnologia offre. Nei primi tre anni, abbiamo lavorato principalmente su West Europe. Con l’introduzione della Region Italy North da parte di Microsoft, stiamo ulteriormente rafforzando la nostra infrastruttura, con l’obiettivo di continuare a garantire prestazioni ottimali e conformità alle normative locali. Questa transizione non solo ha aumentato la versatilità dei nostri servizi, ma ci ha resi tra i primi in Europa a utilizzare modelli avanzati come l’Azure VMware Solution (AVS), semplificando l’integrazione delle tecnologie acquisite e mantenendo un vantaggio competitivo.

TeamSystem è tra le prime aziende ad aver integrato l’IA Generativa nelle proprie soluzioni. Può raccontarci quali progetti avete sviluppato e quali scelte strategiche e tecnologiche vi hanno guidato?

In TeamSystem, l’intelligenza artificiale ha da tempo una componente fondamentale per potenziare l’efficienza operativa e offrire soluzioni di alto valore ai nostri clienti. Con l’avvento dei modelli generativi e, in particolare, di tecnologie come Microsoft Azure Open AI, abbiamo avviato una serie di nuove iniziative in collaborazione con Avanade. Uno dei primi esempi è la soluzione per creare grafici e memo per la reportistica, ideata per essere intuitiva e immediata. Utilizzando le funzionalità testuali e multimodali di GPT-4-Vision, i nostri clienti possono ora generare grafici attraverso linguaggio naturale e ricevere descrizioni chiare e dettagliate di grafici e report complessi. Questo progetto, lanciato lo scorso anno, è stato uno dei primi in Italia a utilizzare le funzionalità multimodali dell’IA, dimostrando la nostra capacità di portare valore concreto ai clienti attraverso l’innovazione. Successivamente, abbiamo evoluto il nostro Knowledge Hub trasformandolo in un sistema avanzato di interrogazione dei dati. Grazie all’integrazione di un modello ibrido di IA tradizionale e generativa, i clienti possono porre domande in linguaggio naturale su documenti di vario tipo, ottenendo risposte precise e contestualizzate. L’aggiunta della multimodalità, anche in questo caso, permette di estrarre informazioni da video e immagini, ampliando ulteriormente le possibilità di analisi, riducendo il margine di errore e migliorando notevolmente l’esperienza utente.

Quali sono le ambizioni future di TeamSystem nel campo dell’innovazione tecnologica?

Il nostro obiettivo è continuare a essere un punto di riferimento nel settore della digitalizzazione di imprese e professionisti. Stiamo investendo in progetti che non solo potenziano l’efficienza operativa, ma che portano un valore tangibile ai nostri clienti, semplificando i loro processi e migliorando la loro esperienza. La nostra visione è di anticipare le esigenze del mercato, garantendo una continua evoluzione delle nostre soluzioni, anche grazie alla collaborazione con partner di eccellenza come Microsoft e Avanade. Lavoro in TeamSystem da oltre cinque anni e posso affermare con orgoglio che il percorso intrapreso rappresenta un esempio virtuoso di come l’uso strategico della tecnologia, unita a partnership solide, abbia permesso all’azienda di ridefinire il modo in cui professionisti e imprese gestiscono i propri processi aziendali, offrendo soluzioni sempre più intuitive ed efficienti.

