Forbes premia le eccellenze italiane a Pitti Immagine

I riconoscimenti consegnate nelle mani di Silvio Calvigioni per Tombolini, Niccolò Ricci per Stefano Ricci e Antonio Quirici per il Consorzio Cuoio di Toscana.

Forbes premia sempre le eccellenze. Dopo i riconoscimenti consegnati al Vinitaly alla presenza del ministro Lollobrigida, quelli al Salone del design di Milano è stata la volta di Pitti Immagine.

Tombolini, Stefano Ricci e Consorzio Cuoio di Toscana sono le tre eccellenze italiane selezionate da Forbes Italia in occasione di Pitti Immagine. Il direttore, Alessandro Mauro Rossi, ha consegnato i premi direttamente nei rispettivi stand nella cornice glamour della Fortezza da Basso a Firenze. Per Tombolini ha ritirato il premio Silvio Calvigioni Tombolini, direttore marketing e commerciale. La motivazione del riconoscimento perché “Tombolini Dal 1964 ad oggi, ha saputo interpretare al meglio lo stile dell’uomo di materiali pregiati e performanti seguendo un’idea aggiornata di eleganza che nasce nel rispetto dell’ambiente”.

Niccolò Ricci, ceo di Stefano Ricci, ha ricevuto il premio Forbes Eccellenze italiane con la motivazione “Alfiere della moda italiana nel mondo, pioniere di nuovi mercati, realizza interamente le sue collezioni nello stabilimento sulle colline di Fiesole con materiali esclusivi di altissima qualità vanto dell’Italia nel mondo”.

Il terzo riconoscimento per le Eccellenze italiane è andato al Consorzio Cuoio di Toscana nelle mani del presidente Antonio Quirici in quanto “Il Consorzio Cuoio di Toscana, portavoce nel mondo di uno dei distretti leader della concia, esprime l’eccellenza di un cuoio da suola unico, ottenuto con concia lenta al vegetale, un processo antico basato sull’utilizzo di tannini naturali”.

Stefano Ricci Antonio Quirici Silvio Calvigioni

